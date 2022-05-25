В Mercedes скептически оценили свои шансы на успех в Монако
Даже несмотря на сильное выступление в Барселоне, Тото Вольф был весьма осторожен в прогнозах – и данные показывают, что на то есть основания
Несмотря на доминирование по ходу восьми сезонов турбоэры, команда Mercedes нечасто добивалась успеха в Монако – выбранная ей концепция шасси с крупным плоским днищем плохо работала на кочковатой трассе в княжестве. В четырех прошедших Гран При пилоты Mercedes завоевали лишь один поул и одну победу.
В нынешнем сезоне команда долгое время боролась с раскачкой машины на прямых, однако недавний этап в Барселоне стал заметным шагом вперед: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогли всерьез сражаться с соперниками из Red Bull и Ferrari.
Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф попросил не ждать от них чудес в Монако. На вопрос, с оптимизмом ли он ждет уик-энда в княжестве, австриец ответил: «Я бы так не сказал. По ходу Гран При в Барселоне мы особенно много уступали в медленных поворотах третьего сектора из-за серьезного перегрева шин.
Конечно, в Монако все может быть иначе, но в последние годы это была для нас не самая удачная трасса. Возможно, потому, что наша машина была размером со слона.
Но мне будет интересно увидеть, сколь быстры мы окажемся. У нас есть небольшие сложности с прогревом шин, потому ожидания от Монако ниже, чем от этапов на других трассах.
Не уверен, что тут есть какое логическое объяснение. Но мы продолжаем учиться и рассчитываем вернуться в борьбу».
Хорошей иллюстрацией расстановки сил в Монако считается третий сектор испанской «Каталуньи», где преобладают медленные и среднескоростные повороты. По скорости на этом секторе Mercedes оказалась в минувший уик-энд только пятой:
|Команда
|Лучшее время
|Отставание
|Ferrari
|27,336
|–
|Red Bull
|27,411
|0,075
|Alfa Romeo
|27,443
|0,107
|Haas
|27,561
|0,225
|Mercedes
|27,698
|0,362
|McLaren
|27,768
|0,432
|Alpine
|27,896
|0,560
|AlphaTauri
|27,984
|0,648
|Aston Martin
|28,197
|0,861
|Williams
|28,586
|1,250
Однако здесь надо принять во внимание, что Mercedes из-за особенностей шин сделали ставку на первую часть круга. Там пилоты стремились получить максимальный выигрыш, тогда как к третьему сектору ресурс резины был в значительной степени исчерпан, что неизбежно сказывалось в финальных поворотах.
«Неверно говорить, что "козления" больше нет»
По ходу уик-энда в Барселоне Вольф и пилоты говорили о том, что обновления позволили избавить машину W13 от неприятной раскачки на прямых, которая прежде очень мешала показывать высокую скорость.
Однако главный гоночный инженер Джеймс Воулз на традиционном брифинге по итогам уик-энда объяснил, что ситуация определенно стала лучше, однако проблема все же продолжает проявлять себя.
«Мы стараемся взвешенно подходить к своим ожиданиям, – объяснил он. – Это лишь одна трасса, причем именно та, что исторически хорошо подходила нашим машинам. Нам предстоит еще многое узнать и понять.
Думаю, будет неверно говорить, что "козления" больше нет. Думаю, эффект был заметным у наших соперников [в Испании] и в каком-то виде вернется [у самой Mercedes]. Но мы будет двигаться вперед в понимании этого эффекта, опираясь на базис, заложенный в Барселоне».
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