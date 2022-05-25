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В Mercedes скептически оценили свои шансы на успех в Монако

Даже несмотря на сильное выступление в Барселоне, Тото Вольф был весьма осторожен в прогнозах – и данные показывают, что на то есть основания

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Mercedes скептически оценили свои шансы на успех в Монако
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Несмотря на доминирование по ходу восьми сезонов турбоэры, команда Mercedes нечасто добивалась успеха в Монако – выбранная ей концепция шасси с крупным плоским днищем плохо работала на кочковатой трассе в княжестве. В четырех прошедших Гран При пилоты Mercedes завоевали лишь один поул и одну победу. 

В нынешнем сезоне команда долгое время боролась с раскачкой машины на прямых, однако недавний этап в Барселоне стал заметным шагом вперед: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогли всерьез сражаться с соперниками из Red Bull и Ferrari. 

Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф попросил не ждать от них чудес в Монако. На вопрос, с оптимизмом ли он ждет уик-энда в княжестве, австриец ответил: «Я бы так не сказал. По ходу Гран При в Барселоне мы особенно много уступали в медленных поворотах третьего сектора из-за серьезного перегрева шин. 

Конечно, в Монако все может быть иначе, но в последние годы это была для нас не самая удачная трасса. Возможно, потому, что наша машина была размером со слона. 

Но мне будет интересно увидеть, сколь быстры мы окажемся. У нас есть небольшие сложности с прогревом шин, потому ожидания от Монако ниже, чем от этапов на других трассах. 

Не уверен, что тут есть какое логическое объяснение. Но мы продолжаем учиться и рассчитываем вернуться в борьбу». 

Хорошей иллюстрацией расстановки сил в Монако считается третий сектор испанской «Каталуньи», где преобладают медленные и среднескоростные повороты. По скорости на этом секторе Mercedes оказалась в минувший уик-энд только пятой:

Команда Лучшее время Отставание
Italy Ferrari 27,336
Austria Red Bull 27,411 0,075
Switzerland Alfa Romeo 27,443 0,107
United States Haas 27,561 0,225
Germany Mercedes 27,698 0,362
United Kingdom McLaren 27,768 0,432
France Alpine 27,896 0,560
Italy AlphaTauri 27,984 0,648
United Kingdom Aston Martin 28,197 0,861
United Kingdom Williams 28,586 1,250

Однако здесь надо принять во внимание, что Mercedes из-за особенностей шин сделали ставку на первую часть круга. Там пилоты стремились получить максимальный выигрыш, тогда как к третьему сектору ресурс резины был в значительной степени исчерпан, что неизбежно сказывалось в финальных поворотах.

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По ходу уик-энда в Барселоне Вольф и пилоты говорили о том, что обновления позволили избавить машину W13 от неприятной раскачки на прямых, которая прежде очень мешала показывать высокую скорость. 

Однако главный гоночный инженер Джеймс Воулз на традиционном брифинге по итогам уик-энда объяснил, что ситуация определенно стала лучше, однако проблема все же продолжает проявлять себя.

«Мы стараемся взвешенно подходить к своим ожиданиям, – объяснил он. – Это лишь одна трасса, причем именно та, что исторически хорошо подходила нашим машинам. Нам предстоит еще многое узнать и понять. 

Думаю, будет неверно говорить, что "козления" больше нет. Думаю, эффект был заметным у наших соперников [в Испании] и в каком-то виде вернется [у самой Mercedes]. Но мы будет двигаться вперед в понимании этого эффекта, опираясь на базис, заложенный в Барселоне». 

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