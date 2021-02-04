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Формула 1 / Новость

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

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Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Автор:
, редактор

По мнению Карлоса, уровень Льюиса нельзя проверить из-за превосходства его машины

В прошлом году Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу чемпионских титулов в Формуле 1. Однако, репутация британца зачастую страдает от того, что шесть из семи сезонов он выиграл на лучшей машине, соревнуясь лишь с напарниками.

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс считает, что это не лишает Хэмилтона звания лучшего пилота современности, однако вопросы относительно его уровня сохраняются.

«Мне кажется, Льюис лучший пилот в чемпионате сейчас и один из самых талантливых в истории, – цитирует Сайнса GP Fans. – Но это невозможно знать наверняка, потому что в пелотоне всего два болида Mercedes.

К сожалению, в нашем спорте сейчас результат слишком сильно зависит от команды и машины, хотя в чемпионате очень много талантливых гонщиков. В квалификации мы все могли бы быть в пределах трех десятых».

По репутации Хэмилтона сильно ударило то, что заменяя его на Гран При Сахира Джордж Расселл сразу же был быстр за рулем болида британца, квалифицировался на первом ряду и был лидером гонки. Но по мнению Сайнса, это не слишком сложно сделать:

«В Ф1 не так уж сложно быстро проехать на незнакомой машине. Сложно выжать из нее последнюю десятую долю секунду, и вот в этом Льюис хорош».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Карлос Сайнс
Автор Иван Матушкин

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