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«Я по-настоящему рад, что McLaren настолько близка к лидерам. Приятно видеть, что они заканчивают сезон с хорошей машиной – и может быть, в следующем году будут бороться с нами. Если они смогут увеличить число топ-команд до трех, думаю, это будет просто здорово». После квалификации Гран При Абу-Даби Льюис Хэмилтон был явно расстроен своим 3-м местом – но о выступлении McLaren (которая привела его в Ф1 и за которую он выступал 6 лет до ухода в Mercedes) говорил с душой и с гордостью.

Ландо Норрис закончил квалификацию последнего этапа прошлого сезона на 4-й позиции. Результат был достойным, но отнюдь не экстраординарным – эта суббота даже не стала для McLaren лучшей в 2020 году. Но отставание в четверть секунды от поула было минимальным, как ни считай – и стало убедительным доказательством, как быстро команда прогрессирует в последнее время.

В гонке все вернулось на круги своя – отставание от Mercedes и Red Bull вновь было внушительным, – но Норрис и Карлос Сайнс финишировали 5-м и 6-м, обеспечив команде 3-е мест в Кубке конструкторов. Таким образом, прошлый сезон стал для коллектива лучшим с 2012 года и выглядит продолжением подъема из той ямы, в которую McLaren угодил несколько лет назад.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Прогноз Хэмилтона о том, что оранжевые машины могут ввязаться в борьбу за титулы, конечно, выглядит слишком смелым. Однако показателен сам факт, что об этом говорится более-менее серьезно, а не в виде шутки. Может быть, рано ждать от команды серьезного прорыва в следующем году, однако уже проделанная в Уокинге работа приводит к тому, что сотрудники некогда великой «конюшни» начинают вновь чувствовать – пусть и слабенький пока – вкус успеха. И почти все перемены к лучшему случились во время правления Зака Брауна, который занимает высокие посты в команде с ноября 2016 года.

Насколько сильным был упадок McLaren

«Когда я пришел в команду, она буксовала почти во всех сферах, – вспоминает Браун. – Были потеряны спонсорские контракты с Vodafone, Johnnie Walker, ExxonMobil – машины стали чуть ли не голыми. В турнирной таблице команда была 9-й [в 2015 году]. Это сильно сказалось на настрое и мотивации сотрудников. На заводе были сплошь поникшие головы и грустные лица».

Перемены назрели – и перемены начались. Покинул все руководящие посты и перестал быть совладельцем Рон Деннис – легендарная фигура, возродившая команду в начале 80-х, построившая ту McLaren, что завоевала 13 титулов за 8 лет (с 1984-го по 1991-й). Авторитетный гоночный менеджер Йост Капито (недавно он возглавил Williams) из-за войны за власть был уволен с поста генерального директора через 4 месяца после назначения. Провальный сезон 2017 года привел к разрыву Honda – что также не лучшим образом сказалось на бюджете. Брауну пришлось немало потрудиться, чтобы поставить коллектив хоть на какие-то рельсы.

«Я не думаю, что во всех этих проблемах можно обвинить кого-то одного, – продолжает Браун. – Но мы видели, что регулярно проходила перетряска руководящего состава. Конфликт между совладельцами не просто имел место, но и подробно описывался в СМИ и не был секретом для публики. Много ресурсов поглощало развитие производства суперкаров. В целом ничего удивительного, что до ситуации с болидов Формулы 1 не доходили руки.

Рон ушел, Мартин [Уитмарш, работавший в команде на разных постах] пришел, потом Мартин ушел, а Рон пришел, потом пришел Эрик [Булье, спортивный директор команды в 2014-2018 годах], пришел Йост, а потом Йост ушел… Какую гоночную команду ни возьми, назначать и увольнять пять разных руководителей за пять лет – это не похоже на рецепт успеха. И эта нестабильность свидетельствовала, что атмосфера в команде не особо здоровая».

Зак Браун Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Так и было. В свое время Деннис был невероятно эффективен при построении империи McLaren, однако в непростые времена из-за его авторитарности и упрямства, зацикленности на своих идеях команда постепенно шла вразнос.

Как Браун радовал фанатов мелочами – и не забывал о главном

«Я всегда воспринимал McLaren как нечто, по масштабам достойное «Звездных войн». Но со временем мы начали превращаться в Дарта Вейдера, хотя по-хорошему лучше было бы походить на Люка Скайуокера. Нам надо было перевести фокус внимания с происходящего внутри команды на какие-то внешние проявления. Для начала понять – чего люди могут ждать от McLaren, какие наши действия могут воспринять позитивно? Может, нам перекрасить машины в тот самый культовый оранжевый оттенок?

Но параллельно с этим, конечно, главный акцент был на поиск нужных людей, работу над общей схемой функционирования команды, попытки вдохнуть новую энергию. И сейчас мы видим, что постепенно все начинает работать».

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Команда становилась сильнее, по мере того как собирались те или иные фрагменты мозаики. Андреас Зайдль – ранее он возглавлял команду Porsche в гонках на выносливость – стал руководителем коллектива. Джеймс Ки занял пост технического директора. На обтекателях болидов начали появляться новые спонсоры. Имидж McLaren становился все более позитивным – не без помощи двух молодых и легких на подъем пилотов, Сайнса и Норриса, которых Браун нанял два года назад.

Вслед за этим быстро и заметно стали меняться к лучшему и результаты. В 2019 году McLaren поднялась на 4-е место в Кубке конструкторов. На Гран При Бразилии Сайнс через некоторое время после церемонии награждения был объявлен бронзовым призером (финишировавший третьим Хэмилтон получил штраф за столкновение с соперником) – что стало первым подиумом в карьере испанца и первым подиумом McLaren почти за пять лет. В командах побогаче и поуспешнее смеялись над тем, как несколько десятков людей в оранжевом залезли на подиум через несколько часов после окончания гонки – но столь яркое празднование лишь подчеркивало, как важен этот успех для коллектива.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Дальше – больше. Еще один штраф Хэмилтона сделал Норриса третьим на первой гонке прошлого года в Австрии, в Италии финишировал вторым Сайнс. Чаще всего по темпу болид MCL35 отставал от главных конкурентов – автомобилей Racing Point и Renault, – однако команда смогла стать лучшей из середняков. Что вкупе с провалом Ferrari принесло третье место в Кубке конструкторов.

Почему прогресс McLaren не должен остановиться и в этом году

Впрочем, даже на этом фоне Браун склонен оценивать дальнейшие перспективы осторожно: «Дальше нам будет еще труднее. Поэтому не стоит позволять себе витать в облаках. Если ты с девятого места поднялся на шестое, а потом на четвертое, а потом на третье – это вовсе не значит, что в следующем году ты станешь вторым, а через год первым».

Команда понимает, что зафиксироваться на каком-то уровне, остановиться в своем прогрессе – значит проиграть. McLaren отказался от силовых установок Renault в пользу моторов Mercedes и не стал давать задний ход даже после принятия мер по снижению затрат на фоне пандемии. А повод был: возможности команд по доработке болидов сильно ограничен – и пока другие коллективы будут подтягивать свои слабые стороны, McLaren пришлось потратить ресурсы на адаптацию машины под новый двигатель. Тем не менее, Норрис уверен, что все сделано правильно.

«В целом силовая установка Mercedes лучше. Она помощнее. И – постучим по дереву – более надежная. Кстати, и с точки зрения компоновки она лучше. Так что, плюсов много. Уверен, еще проявятся аспекты, в которых работа с ней будет сложнее, но в целом она заметно лучше. Что дает нам определенную уверенность – а это важно, если ты планируешь еще сильнее приблизиться к лидерам».

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Очередным импульсом для McLaren должен стать приход в команду Даниэля Риккардо – на место Сайнса, которого Ferrari позвала на замену Себастьяну Феттелю. Спору нет: австралиец, также известный как Медоед, явно не получил в Renault то, на что рассчитывал (в плане результатов), и в целом наверняка был заинтересован в новых предложениях о трудоустройстве. И все же появление Риккардо в Уокинге можно засчитать как очередное очко в пользу нынешней команды менеджеров McLaren.

Впрочем, не все новости в прошлом году были для McLaren хорошими. Сам Пол Уолш, председатель совета директоров всей McLaren (а не только гоночной команды), заявляет, что пандемия выявила уязвимость нынешней бизнес-модели компании. McLaren пришлось обратиться в Национальный банк Бахрейна за кредитом в больше чем 150 миллионов евро и сократить 1 200 сотрудников, в том числе 70 человек из команды.

Но и в этой сфере команда не ждет у моря погоды. Вскоре после успеха Норриса на квалификации в Абу-Даби и незадолго до того как результаты гонки обеспечили McLaren третье место в чемпионате стало известно, что американская инвесткомпания MSP Sports Capital приобретет 15 % акций примерно за 200 миллионов евро, а в дальнейшем планирует увеличить свою долю в обмен на новые инвестиции. В кризисные времена появление столь щедрых инвесторов сложно переоценить.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

«Теперь все проблемы с финансами позади, – заявляет Браун. – Мы занимались ими достаточно долго. Сами можете представить, что при пандемии обеспечить столь масштабные инвестиции – непростая задача. И думаю, эта сделка наглядно демонстрирует, насколько сильной может быть уверенность в McLaren и насколько тщательно продуман наш долгосрочный план.

Но это вовсе не значит, что у нас тут начнется вечеринка. Мы работаем с умными инвесторами – так что, тратить деньги придется с умом, капиталовложения должны приносить инвесторам прибыль. Так или иначе, теперь у нас есть деньги для реализации бизнес-плана – и почему бы в процессе реализации не пополнить нашу коллекцию еще одним-двумя титулами?»