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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Mercedes: Льюиса дисквалифицировали за лишние 0,2 мм

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, главный редактор

По словам Тото Вольфа, чемпионская команда до последнего не верила, что результат их лидера в квалификации может быть аннулирован

Mercedes: Льюиса дисквалифицировали за лишние 0,2 мм

Расстояние между двумя плоскостями заднего антикрыла на машине Льюиса Хэмилтона при включенной системе DRS после окончания Гран При Бразилии было всего на 0,2 мм больше разрешенного техническими требованиями. Об этом журналистам в паддоке трассы «Интерлагос» рассказал руководитель команды Mercedes Тото Вольф.

«Крыло было повреждено. При этом с одного из краев и посередине все было в пределах правил. Расстояние было больше только с одной стороны – и из-за этого на деле у нас не было никакого преимущества. Скорее даже наоборот.

При столь небольшом отклонении от максимального значения нормальной процедурой было бы дать нам все исправить, – заявил менеджер. – Но вместо этого о ситуации проинформировали судей. И это было как выстрел, после которого пуля уже не может вернуться обратно в ствол.

На мой взгляд, судей таким образом поставили в очень сложную ситуацию. Но мы все-таки надеялись, что судьи тщательно рассмотрят все аспекты и поймут, что речь идет о повреждении детали, а не о злом умысле. И судьи все поняли правильно. Поэтому, когда появилась информация о дисквалификации, я не мог ей поверить – думал, наш спортивный директор Рон Медоуз в шутку мне написал об этом. Потому что до середины дня мы верили, что к серьезным проблемам для нас эта история не приведет.

Крыло нам пока не вернули – до окончания уик-энда оно будет в распоряжении FIA. Поэтому мы не можем обстоятельно разобраться в ситуации – мы располагаем лишь тем, что видел наш шеф-механик в момент проведения замеров. Он сказал, что DRS работала странно – и очевидно, что что-то сломано».

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