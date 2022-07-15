Mercedes: Лучшее крыло в Австрии досталось Хэму

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Прошедшая в пятницу квалификация Гран При Австрии стала кошмаром для команды Mercedes, когда оба их гонщика вылетели с трассы и разбили машины об отбойники. К счастью, механиком удалось провести ремонт и выставить болиды на старте субботнего спринта.

Но дальше оставалось лишь молиться о том, чтобы не было новых столкновений, так как запасных частей у Mercedes фактически не осталось.

«Когда уик-энд начинается с аварий обеих машин, это не предвещает ничего хорошего, – признался после возвращения команды на базу технический директор Mercedes Майк Эллиот. – Болиды получили серьезные повреждения.

Мы успели собрать машину Джорджа лишь за пять минут до старта тренировки, а с болидом Льюиса пришлось возиться половину этой сессии. Его пришлось полностью перебирать, собирать все шасси, подвеску, навесное оборудование, силовую установку. Механики справились за 3,5 часа, и это отличный результат.

При этом нам не повезло повредить машины именно в пятницу. Если бы в субботу случилась еще одна авария, то мы рисковали бы пропустить воскресную гонку».

При этом Эллиот признал, что при починке болидов для обоих гонщиков пришлось пойти на определенные компромиссы.

«Разбитые детали на машине Льюиса мы могли бы починить, но не в рамках гоночного уик-энда, – рассказал технический директор. – В итоге нам пришлось собирать ему днище из двух сломанных. Расселл получил полностью новое днище, но оно было у нас единственным.

Джорджу тоже не повезло, так как ему пришлось ехать с неправильным задним крылом. Дело в том, что в Австрию мы привезли несколько иные крылья, чем используем обычно, с меньшей прижимной силой. И таких крыльев было всего три: два на машинах и одно запасное. Поскольку на машинах оба оказались сломаны, мы поставили запасное Льюису, так как ему предстояло отыграть больше позиций, а Джорджу установили стандартное крыло, какое обычно используем на других трассах».

Говоря собственно о причинах аварий, Эллиот свел их к тому, что гонщики просто перестарались: «Мы увидели, что сильны здесь и получали, что у нас есть шанс попасть на первый ряд стартовой решетки. Возможно, именно потому оба пилота и вылетели с трассы, что они ехали на пределе в желании достичь этой цели».

Дополнительная информация: Адам Купер