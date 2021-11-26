Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре
Формула 1 Новости

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде

Автор:
, редактор

В Катаре Льюис использовал более слабую версию

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде

Льюис Хэмилтон выиграл два последних Гран При Формулы 1 и считается фаворитом грядущего этапа в Джидде. Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что помимо удобной трассы Льюису поможет и мощность мотора. 

«Если посмотреть на саму трассу, она должна нам подойти, – сказал Шовлин. – A для Льюиса у нас есть более мощный мотор, который должен ему помочь».

На осенних этапах Хэмилтон дважды менял двигатели внутреннего сгорания, получая за это штрафы. Теперь пилот использует именно два последних мотора, причем один из них мощнее другого.

На этапе в Катаре все заметили, что Льюис утратил свое преимущество над Максом Ферстаппеном по скорости на прямых. Но по словам Шовлина, там у семикратного чемпиона на болиде стоял менее мощный ДВС, в отличие от грядущего этапа в Саудовской Aравии.

«Трасса в джиде должна нам подходить, но мы говорили то же самое про Остин, – заметил Шовлин. – Однако там преимущество было у Red Bull. Мы всегда с осторожностью подходим к этапам, где считаемся фаворитами».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре
Предыдущая новость

Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает
Формула 1

Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает

Aлонсо: У нас с Хэмилтоном не было сражения, которого я хотел
Формула 1

Aлонсо: У нас с Хэмилтоном не было сражения, которого я хотел

Жаки Икс: Я разочаровался в Ф1, судьи убивают ее дух
Формула 1

Жаки Икс: Я разочаровался в Ф1, судьи убивают ее дух

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона
Формула 1

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде Гран При Катара
Формула 1

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде

Хаккинен назвал Хэмилтона своим фаворитом в споре за титул
Формула 1

Хаккинен назвал Хэмилтона своим фаворитом в споре за титул

Mercedes Больше от
Mercedes
Хорнер: Red Bull проиграла Mercedes в Катаре из-за одного поворота Гран При Катара
Формула 1

Хорнер: Red Bull проиграла Mercedes в Катаре из-за одного поворота

Aston Martin увела у Mercedes главного спеца по аэродинамике
Формула 1

Aston Martin увела у Mercedes главного спеца по аэродинамике

Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений Гран При Катара
Формула 1

Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений

Самое важное:

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде

Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре

Отец Мазепина увеличит зарплаты сотрудникам Haas
Формула 1 Формула 1

Отец Мазепина увеличит зарплаты сотрудникам Haas

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.