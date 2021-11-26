Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде

Льюис Хэмилтон выиграл два последних Гран При Формулы 1 и считается фаворитом грядущего этапа в Джидде. Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что помимо удобной трассы Льюису поможет и мощность мотора.

«Если посмотреть на саму трассу, она должна нам подойти, – сказал Шовлин. – A для Льюиса у нас есть более мощный мотор, который должен ему помочь».

На осенних этапах Хэмилтон дважды менял двигатели внутреннего сгорания, получая за это штрафы. Теперь пилот использует именно два последних мотора, причем один из них мощнее другого.

На этапе в Катаре все заметили, что Льюис утратил свое преимущество над Максом Ферстаппеном по скорости на прямых. Но по словам Шовлина, там у семикратного чемпиона на болиде стоял менее мощный ДВС, в отличие от грядущего этапа в Саудовской Aравии.

«Трасса в джиде должна нам подходить, но мы говорили то же самое про Остин, – заметил Шовлин. – Однако там преимущество было у Red Bull. Мы всегда с осторожностью подходим к этапам, где считаемся фаворитами».