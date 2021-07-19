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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

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Сила повреждения машины Ферстаппена спасла победу для Хэмилтона

Mercedes: Хэмилтон сошел бы, если бы не красный флаг

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись на первом круге Гран При Великобритании. Для голландца это сразу закончилось сходом, а вот британец хоть и сообщил о повреждении машины, в итоге смог выиграть гонку.

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин пояснил, что от схода Хэмилтона спас красный флаг, во время действия которого команда смогла починить машину.

«У нас сломался левый колесный диск, в который пришелся удар, – цитирует Шовлина RaceFans. – Так что нам пришлось бы сойти, не появись красный флаг».

Судя по всему, речь идет о повреждении, которое не проявляло себя на ходу (но могло привести к внезапному разрушению диска) и было обнаружено только во время осмотра машины после остановки гонки. Также в социальных сетях встречаются сообщения, что во время паузы механики Mercedes зафиксировали с помощью армированного скотча какие-то детали в районе левого поворотного кулака.

Однако, кроме диска, машина Хэмилтона серьезных повреждений не получила: «Датчик температуры был выбит из крепления и болтался. Но это наименее важная часть переднего крыла, и сломалась только она».

Гоночный директор FIA Майкл Маси пояснил, что был вынужден показать красный флаг после вылета Ферстаппена. По Red Bull голландца было невозможно понять, можно ли прикасаться к машине без риска получить удар таком, из-за чего ее оказалось невозможно убрать оперативно.

«Из-за силы удара на машине Макса отказала телеметрия, и ни он, ни команда не могли сказать, что с ERS. Поэтому мы были очень осторожны и вызвали туда двух членов команды, чтобы они подтвердили, что машину безопасно убирать. А потом еще надо было починить барьеры. Так что остановка гонки была идеальным вариантом в данном случае».

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