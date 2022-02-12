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Формула 1 Новости

Mercedes: Хэмилтон будет на презентации нового болида

Команда пообещала присутствие на церемонии как Льюиса Хэмилтона, так и Джорджа Расселла

Mercedes: Хэмилтон будет на презентации нового болида
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Команда Mercedes последней объявила время презентации своего болида. То, что это произойдет 18 февраля уже было известно, теперь мы знаем, что церемония начнется в 12 часов по московскому времени.

Еще интереснее обещанный состав участников.

«Вы сможете услышать наших пилотов 2022 года, Льюисом Хэмилтоном и Джорджом Расселлом, а также с руководителя команды Тото Вольфом.

Технический директор Майк Эллиот и управляющий директор отдела разработки силовых установок Хайвел Томас также ответят на ваши вопросы. Будут и участники юниорской программы команды», – говорится в сообщении Mercedes.

Льюис Хэмилтон не общается с прессой с момента финиша Гран При Абу-Даби, где он проиграл гонку и титул. Последний раз он ответил сразу после финиша на вопросы Дженсона Баттона, где по поводу сезона 2022 года сказал «посмотрим». Это дало поводы обсуждать возможный уход семикратного чемпиона из гонок, что до сих пор явно не опровергалось.

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