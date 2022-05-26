Mercedes: Хэм и пальцем не трогал крыло Red Bull

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После Гран При Испании появилось изображение, на котором Льюис Хэмилтон предположительно касается заднего крыла болида Red Bull Серхио Переса. Ему не предали бы значения, если бы не случай на Гран При Бразилии 2021 года.

Тогда Макс Ферстаппен потрогал заднее крыло Mercedes, за что, после протеста немецкой команды, его оштрафовали на 50 тысяч долларов. Mercedes вроде как даже обвиняла Ферстаппена в порче крыла, что звучит невероятно, учитывая, какое усилие выдерживает этот элемент во время заездов.

На кадре из Барселоны, однако, однозначно не видно, дотрагивается ли Хэмилтон до припаркованного болида, или, напротив, поднимает руку, чтобы не задеть его. Теперь представитель команды официально заявил GrandPrix.com, что верно второе предположение: Хэмилтон крыла не касался.

В команде подтвердили, что кадр сделан в закрытом парке, мимо которого Хэмилтон возвращался после сдачи в медицинском центре рутинной допинг-пробы.