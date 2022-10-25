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Формула 1 Новость

Mercedes изменит концепцию машины к 2023 году

Тото Вольф рассказал, что проблемы с нынешним шасси W13 привели команду к радикальным переменам

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Mercedes изменит концепцию машины к 2023 году
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Восемь сезонов подряд команда Mercedes доминировала в Формуле 1, не зная поражений в Кубке конструкторов. Но после смены регламента конструкторы в Брэкли «проглядели» проблему «козления», и в результате за три этапа до конца чемпионата у коллектива нет ни одной победы, а в Кубке конструкторов он идет лишь третьим. 

При этом по ходу сезона Mercedes добилась несомненного прогресса, однако слишком слабые стартовые позиции не позволяют рассчитывать на борьбу  лидерами. На недавней гонке в Остине Льюис Хэмилтон имел неплохие шансы на победу, но за семь кругов до финиша уступил Максу Ферстаппену из Red Bull.

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В команде признались, что только недавно докопались до первопричин всех проблем своей машины с «несчастливым» индексом. Более того, по ходу уик-энда в Остине глава Mercedes F1 Тото Вольф признался, что к новому сезоне решено сменить саму концепцию шасси. 

«ДНК машины изменится к следующему году, это не вызывает сомнений, – объяснил австриец репортерам. – Это вовсе не значит, что кузовные панели будут выглядеть совершенно иначе. Но сама суть машины, ее архитектура, к новому сезону станет другой». 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Кроме тряски на прямых, с которой в Брэкли более или менее справились, «беспонтонная» W13 проигрывает главным соперникам из-за нехватки максимальной скорости.

«Думаю, при использовании DRS они опережают нас на 35 км/ч, – сказал Хэмилтон после финиша в Остине. – Когда мы позади, то быстрее всего на 22 км/ч. Именно поэтому он [Ферстаппен] смог атаковать, будучи очень далеко позади.  

Даже без DRS они превосходят нас примерно на 8 км/ч. Так как прямая тут длинная, только это дает выигрыш около четырех десятых. Так что нам обязательно надо улучшать машину к следующему году».

Если Mercedes завершит сезон на третьей позиции, то сможет проводить в аэродинамической трубе на 14% больше времени, чем Red Bull.  

«С этой точки зрения мы долго находились в невыгодном положении, – сказал Вольф. – В 2021-м мы стали сильнейшей командой, потому в первой половине этого сезона могли работать в трубе на 7% меньше, чем Red Bull, не говоря уже о Ferrari. 

Теперь все развернулось в обратную сторону. Став третьими, мы получим преимущество в 14% над Red Bull. Правила специально написаны так, чтобы дать нам возможность отыграться».

Отставание Mercedes от Ferrari в Кубке конструкторов составляет сейчас 53 очка.

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