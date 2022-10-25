Mercedes изменит концепцию машины к 2023 году

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Восемь сезонов подряд команда Mercedes доминировала в Формуле 1, не зная поражений в Кубке конструкторов. Но после смены регламента конструкторы в Брэкли «проглядели» проблему «козления», и в результате за три этапа до конца чемпионата у коллектива нет ни одной победы, а в Кубке конструкторов он идет лишь третьим.

При этом по ходу сезона Mercedes добилась несомненного прогресса, однако слишком слабые стартовые позиции не позволяют рассчитывать на борьбу лидерами. На недавней гонке в Остине Льюис Хэмилтон имел неплохие шансы на победу, но за семь кругов до финиша уступил Максу Ферстаппену из Red Bull.

В команде признались, что только недавно докопались до первопричин всех проблем своей машины с «несчастливым» индексом. Более того, по ходу уик-энда в Остине глава Mercedes F1 Тото Вольф признался, что к новому сезоне решено сменить саму концепцию шасси.

«ДНК машины изменится к следующему году, это не вызывает сомнений, – объяснил австриец репортерам. – Это вовсе не значит, что кузовные панели будут выглядеть совершенно иначе. Но сама суть машины, ее архитектура, к новому сезону станет другой».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Кроме тряски на прямых, с которой в Брэкли более или менее справились, «беспонтонная» W13 проигрывает главным соперникам из-за нехватки максимальной скорости.

«Думаю, при использовании DRS они опережают нас на 35 км/ч, – сказал Хэмилтон после финиша в Остине. – Когда мы позади, то быстрее всего на 22 км/ч. Именно поэтому он [Ферстаппен] смог атаковать, будучи очень далеко позади.

Даже без DRS они превосходят нас примерно на 8 км/ч. Так как прямая тут длинная, только это дает выигрыш около четырех десятых. Так что нам обязательно надо улучшать машину к следующему году».

Если Mercedes завершит сезон на третьей позиции, то сможет проводить в аэродинамической трубе на 14% больше времени, чем Red Bull.

«С этой точки зрения мы долго находились в невыгодном положении, – сказал Вольф. – В 2021-м мы стали сильнейшей командой, потому в первой половине этого сезона могли работать в трубе на 7% меньше, чем Red Bull, не говоря уже о Ferrari.

Теперь все развернулось в обратную сторону. Став третьими, мы получим преимущество в 14% над Red Bull. Правила специально написаны так, чтобы дать нам возможность отыграться».

Отставание Mercedes от Ferrari в Кубке конструкторов составляет сейчас 53 очка.