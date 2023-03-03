Mercedes изменила ливрею машин, чтобы различать пилотов

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Вернувшись в 2022 году традиционной серебристой ливрее, команда Mercedes вновь отказалась от нее, чтобы начать новый чемпионат в черной, которую использовала в 2020-21 годах.

После тестов, где все команды работали с одной машиной, в Брэкли приняли решение чуть скорректировать цвета двух W14, чтобы их было проще различать болельщикам и журналистам.

В итоге машина Льюиса Хэмилтона получила желто-лимонные полосы на Halo и надкрылках, тогда как у Джорджа Расселла их сделали зелеными. Кроме того, разница в цвете затронула и стартовые номера двух пилотов, нанесенные на носовой обтекатель и боковины капота двигателя.

По правилам FIA, в любой команде Ф1 для различия машин у одной из них верхняя камера окрашена в желтый цвет, у другой – в черный.

Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, на пит-лейне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images