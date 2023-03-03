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Mercedes изменила ливрею машин, чтобы различать пилотов

Гран При Бахрейна Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл начали с заметными отличиями в цветах своих W14

Александр Кабановский
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Mercedes изменила ливрею машин, чтобы различать пилотов
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Вернувшись в 2022 году  традиционной серебристой ливрее, команда Mercedes вновь отказалась от нее, чтобы начать новый чемпионат в черной, которую использовала в 2020-21 годах. 

После тестов, где все команды работали с одной машиной, в Брэкли приняли решение чуть скорректировать цвета двух W14, чтобы их было проще различать болельщикам и журналистам. 

В итоге машина Льюиса Хэмилтона получила желто-лимонные полосы на Halo и надкрылках, тогда как у Джорджа Расселла их сделали зелеными. Кроме того, разница в цвете затронула и стартовые номера двух пилотов, нанесенные на носовой обтекатель и боковины капота двигателя. 

По правилам FIA, в любой команде Ф1 для различия машин у одной из них верхняя камера окрашена в желтый цвет, у другой – в черный.

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Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, на пит-лейне

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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