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Формула 1 Новости

Mercedes испытала аккумуляторный электрический гайковерт

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, Редактор

Новый инструмент должен упростить и ускорить проведение пит-стопов

Mercedes испытала аккумуляторный электрический гайковерт

Во время пятничных тренировок на Гран При Абу-Даби механики команды Mercedes использовали инструмент нового типа: электрический гайковерт, который используется при смене колес. Его сделала специализированная итальянская фирма Dino Paoli из региона Эмилия-Романья.

Электрические беспроводные гайковерты используются уже во многих гоночных сериях, однако в Формуле 1 до сих пор применялся пневматический инструмент. У последнего есть, однако? несколько недостатков.

Так, пневматический гайковерт требует подключения к довольно громоздкому компрессору. Это оборудование нужно перевозить с этапа на этап, что увеличивает объем и вес груза команды и противоречит цели Формулы 1 снижать вредные отходы от своей деятельности: тут действует логика «меньше оборудования = меньше груз = меньше грузовиков для перевозки = меньше выбросов от этих грузовиков».

Также пневматический гайковерт требует подключения к шлангу со сжатым воздухом, который затрудняет работу механиков на пит-стопе. Наконец, современная электроника позволяет управлять электроприводом так, чтобы более точно контролировать момент затяжки гайти колеса, снижая риски недокрутки или, наоборот, повреждения резьбы.

Минусами беспроводных электрических гайковертов долгое время были недостаточно совершенные аккумуляторы. Их емкости не хватало на всю сессию, а выдаваемый ими ток по мощности не мог обеспечить нужную скорость вращения. С развитием аккумуляторов эти недостатки становятся все менее заметны.

Пока не ясно, перейдут ли в Mercedes на электрические гайковерты с 2022 года и последуют ли их примеру остальные команды.

Дополнительная информация: Джорджио Пиола

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