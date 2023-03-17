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Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов

Команда решила проверять новинки, которые привезла в Джидду, на автомобиле своего молодого пилота

Александр Кабановский
Автор:
Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов
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В начале сезона-2022, когда Mercedes столкнулась с проблемами, она пыталась найти выход, проводя различные проверки на машине Льюиса Хэмилтона. Из-за этого британец не мог толком готовиться к квалификациям и гонкам – и в какой-то момент даже попросил команду привлекать к подобным экспериментам и недавно перешедшего в Брэкли Джорджа Расселла.

Как оказалось, в этом сезона Mercedes решила применить прямо противоположный подход: чтобы лучше понять свою новинку W14 и добиться от нее скорости, подготовленные новинки поставили уже Расселлу. 

Подводя итоги пятничных тренировок, Джордж Рассказал: «Как и всегда в тренировках, мы не можем знать, какие режимы мотора использовали остальные. Понятно, что Red Bull впереди, мы же занимались проверкой множества разных вещей. Они должны нам помочь в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Посмотрим, что получится в этот раз». 

Он добавил: «Понятно, что мы не отыграем за ночь целую секунду, как бы ни хотели этого. Но надо продолжать работу и постепенно продвигаться в том направлении, которое выбрали наши сотрудники на базе.  

Пока мы вносим небольшие изменения, которые сработают на этом этапе. Но чтобы добиться более серьезных улучшений, нужно больше времени».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис, в свою очередь, сделал вид, что ему безразличен выбор команды в пользу напарника. 

«Я толком не знаю, чем они там занимались, – сказал семикратный чемпион мира. – У меня была собственная программа. Но если они что-то там проверяли на другой машине, я все узнаю завтра на брифинге».

Хэм пояснил: «В любом случае, мы отстаем на секунду. Для меня пятница вышла сложной. Обе тренировки. Мы просто стараемся сделать машину более легкой в управлении. Но пока она остается примерно такой же, что и год назад».

Расселл завершил пятницу с пятым временем, Хэмилтон остался 11-м, отстав на полсекунды. 

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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