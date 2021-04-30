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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

По мнению Каруна Чандока, в Портимане Mercedes выглядит быстрее Red Bull

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Валттери Боттас начал третий этап сезона Формулы 1 с лучшего времени в тренировке, но Макс Ферстаппен отстал всего на пару сотых. Такое начало уик-энда обещает очередное противостояние Mercedes и Red Bull – как уже было в Сахире и Имоле. 

На двух первых Гран При по чистой скорости перевес был у «Быков», хотя воспользоваться им Макс Ферстаппен смог только в одной из двух гонок. 

Однако на этот раз, похоже, картина будет иной: темп Mercedes делает именно эту команду главным фаворитом. К такому выводу пришел эксперт канала Sky Sports Карун Чандок, анализируя ход пятничных заездов. 

«Похоже. что эта трасса больше подходит машинам Mercedes, – отметил индиец. – И хотя Red Bull привезла сюда обновления, я не ожидаю, что они будут впереди, как мы видели в Бахрейне».

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Другой бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл согласился с такой точкой зрения, но отметил, что разрыв между двумя командами совсем невелик: «[Льюис] Хэмилтон жаловался на низкий уровень сцепления, а по радио они обсуждали с командой, что придется всерьез поработать над настройками. 

Red Bull недалеко от Mercedes, и для болельщиков это замечательная новость».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Карун Чандок
Команды Red Bull Racing , Mercedes

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