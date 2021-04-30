Валттери Боттас начал третий этап сезона Формулы 1 с лучшего времени в тренировке, но Макс Ферстаппен отстал всего на пару сотых. Такое начало уик-энда обещает очередное противостояние Mercedes и Red Bull – как уже было в Сахире и Имоле.

На двух первых Гран При по чистой скорости перевес был у «Быков», хотя воспользоваться им Макс Ферстаппен смог только в одной из двух гонок.

Однако на этот раз, похоже, картина будет иной: темп Mercedes делает именно эту команду главным фаворитом. К такому выводу пришел эксперт канала Sky Sports Карун Чандок, анализируя ход пятничных заездов.

«Похоже. что эта трасса больше подходит машинам Mercedes, – отметил индиец. – И хотя Red Bull привезла сюда обновления, я не ожидаю, что они будут впереди, как мы видели в Бахрейне».

Другой бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл согласился с такой точкой зрения, но отметил, что разрыв между двумя командами совсем невелик: «[Льюис] Хэмилтон жаловался на низкий уровень сцепления, а по радио они обсуждали с командой, что придется всерьез поработать над настройками.

Red Bull недалеко от Mercedes, и для болельщиков это замечательная новость».