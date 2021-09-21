Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull

После Гран При Италии по интернету разлетелись фотографии с задним колесом Red Bull Макса Ферстаппена, стоящим прямо на голове у Льюиса Хэмилтона. В результате столкновения в Монце Макс буквально наехал на Льюиса, и выглядело это страшно.

После инцидента все принялись хвалить систему защиты головы Halo, которая наверняка спасла семикратному чемпиону если не жизнь, то здоровье. Но в этом эпизоде был и менее заметный герой.

Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull Racing RB16B, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Основной удар пришелся даже не на Halo, а на защитную дугу, расположенную позади головы пилота. Судя по изображениям, которые опубликовала Mercedes, именно дуга в результате столкновения пострадала сильнее всего.

Dettaglio del Roll-bar Mercedes AMG W12 dopo il crash di Monza Photo by: Daimler AG Dettaglio del Roll-bar Mercedes AMG W12 dopo il crash di Monza di Hamilton Photo by: Daimler AG

При этом, по-настоящему повреждено оказалось лишь покрытие дуги. А вот внутренняя часть, сделанная из углеродного волокна, выдержала удар. Более того, она уберегла от повреждения остальные элементы шасси и перед Гран При России Mercedes нужно лишь заменить саму дугу на болиде Льюиса.

Установка дуги безопасности на Ferrari F2005 Фото: Giorgio Piola

Как видно по рисункам Джорджо Пиолы, дуга безопасности это отдельный элемент, который крепят на шасси уже по готовности основной рамы. Еще в 1983 году было установлено, что защитная дуга должна выдерживать вес, в 7,5 раз превосходящий массу машины (т.е. 5,85 тонны). Верхняя линия дуги должны быть выше верхней точки шлема пилота, чтобы в случае переворота машины гонщик не ударился головой об асфальт.

Тесты FIA для дуги безопасности Фото: Giorgio Piola

В 2015-м правила ужесточили и от дуги потребовали выдерживать нагрузку в 50 кН латерально, 60 кН горизонтально и 90 кН вертикально. Эти стандарты помогают пилотам выживать в самых страшных авариях. Вроде той, что случилась с Роменом Грожаном в прошлогоднем Бахрейне.

Ограждение, уничтоженное во время аварии Ромена Грожана, Haas VF-20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images