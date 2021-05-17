«Даже если ты приезжаешь туда с отличной машиной и класным пакетом для медленных трасс, выиграть эту гонку все равно невероятно трудно», – с этими словами главного гоночного инженера Mercedes Эндрю Шовлина о Гран При Монако сложно не согласиться.

С точки зрения статистики этап в княжестве вообще остается одним из самых неудобных для действующих чемпионов. Да, команда выиграла там четырежды подряд с 2013 по 2016 годы, но с того времени ее пилот всего раз поднимался в княжескую ложу после победы в гонке.

По словам Шовлина, трасса в Монако выглядит в современном календаре «своего рода пришельцем из другого мира». Он объяснил: «Здесь вам приходится вносить в настройки машины огромное множество изменений [по сравнению с любым другим этапом]». Стоит добавить, что у команд, вдобавок, нет прошлогодних данных: в 2020-м этап пришлось отменить из-за карантина.

Говоря о расстановке сил, инженер Mercedes добавил: «На бумаге выходит, что Red Bull будет быстрее нас. В Барселоне мы использовали свой пакет для максимального прижима. А они попробовали свой в пятницу, но не ездили с ним в [квалификации и] гонке».

Как известно, в Монако именно прижимная сила является ключом к успеху. И у RB16B ее, похоже, и впрямь больше, чем у W12. При этом Шовлин добавил: «У нас была [в Испании] хорошая скорость в медленных поворотах. А это добрый знак в преддверии Монако».

При этом в Mercedes, разумеется, не собираются просто так отдавать победу соперникам. «Даже если мы не будем быстрейшими, то постараемся максимально осложнить им жизнь», – озвучил Шовлин главный план своей команды по борьбе с Red Bull.

Тем временем в стане самих «Быков» на этот раз не стали играть в поддавки. Руководитель команды Кристиан Хорнер объяснил: «Третий сектор трассы в Барселоне обычно позволяет неплохо оценить, чего ожидать в Монако».

Обратимся к цифрам: в квалификации быстрейшим на третьем секторе стал Макс Ферстаппен с результатом 26,2 секунды. У обоих гонщиков Mercedes время составило 26,4.

Еще более интересным выглядят гоночные показатели: 26,6 у Макса, 26,8 у Серхио Переса и только 27,1 у Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом.

«Надеюсь, мы будем сильны в Монако, – сказал Хорнер. – Мы должны сделать все возможное, чтобы опередить Mercedes. Однако нам отлично известно, насколько сложно будет добиться этого».