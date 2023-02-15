Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте
Гонщик и глава команды Тото Вольф объяснили, что не станут ни спешить, ни ставить какие-то сроки
Льюис Хэмилтон едва не покинул Ф1 после поражения от Макса Ферстаппена в противоречивой концовке сезона-2021, но затем вновь обрел интерес к выступлениям и передумал завершать карьеру. Его нынешний контракт с Mercedes рассчитан до конца текущего сезона.
Гонщик уже не раз говорил, что планирует выступать и после этого, а руководитель команды из Брэкли Тото Вольф и вовсе обронил недавно, что они с семикратным чемпионом мира смогут согласовать все условия за несколько часов.
На прошедшей в среду презентации новой машины W14 Motorsport.com поинтересовался, как продвигается вопрос с новым контрактом.
«Мы уже несколько раз проходили через эту процедуру, и хотя каждый раз были какие-то особенности, обычно в этом нет ничего сложного кроме понятных моментов, – объяснил Вольф. – В этот раз мы уже начали обсуждение. При этом я не хочу называть какие-то сроки, так как на настоящий момент в этом нет смысла ни для него, ни для нас.
Впереди целый год, мы найдем подходящий момент».
Предстоящий сезон Ф1 станет для Льюиса 11-м в составе Mercedes. Он всегда говорил, что больше не будет менять команду до завершения карьеры.
Вольф отметил, что нет причин, способных помешать продлению сотрудничества: «Мы всегда находим подходящие условия, которые показывают значимость [Хэмилтона] для команды и всего спорта. С другой стороны, я считаю, что он тоже хочет выступать за Mercedes. В этом никогда не возникало сомнений.
Так что между собой мы обо всем договоримся. Нет проблем сделать это зимой, пока не начались гонки. В компании тоже поддерживают такой выбор.
Но спешки с тем, чтобы садиться за стол переговоров, нет. Наше совместное приключение продолжается».
При этом возраст гонщика – зимой британцу исполнилось 38 лет, лишь Фернандо Алонсо еще старше в нынешнем пелотоне, – по словам Вольфа, не играет никакой роли.
«Звезды спорта способны раздвигать границы, – объяснил австриец. – Я могу вспомнить [игрока в американский футбол] Тома Брэди, который и в 45 лет отлично бросает и ловит мяч. Возраст вообще не имеет значения».
Ранее эксперты отмечали, что для Mercedes критически важно продлить контракт со своей главной звездой до старта сезона-2023. Самому же Хэмилтону, напротив, очень важно прежде увидеть скорость машины W14, а уж потом принимать решение о будущем.
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