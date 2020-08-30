Mercedes и Ферстаппен выбрали не те шины. Если верить прогнозу Pirelli
Лидеры чемпионата начнут гонку на покрышках Medium, в то время как производитель шин считает оптимальным вариантом старт на мягкой резине
Утром в воскресенье гоночное отделение компании Pirelli по традиции опубликовало свои предположения о том, какая схема использования шин будет наиболее выгодной в предстоящей гонке.
По расчетам шинников, чтобы максимально быстро преодолеть дистанцию Гран При Бельгии, пилотам стоило бы начать заезд на покрышках Soft – а использование более жестких шин Medium или Hard начать не раньше 15-го круга.
Напомним, что во втором сегменте квалификации оба пилота Mercedes и Макс Ферстаппен показали лучшие времена на шинах Medium, а значит – именно на них они и обязаны стартовать. Вариант с использованием покрышек средней жесткости на первом отрезке в выкладках Pirelli присутствует, но отмечен как наиболее медленный из четырех представленных. Даже схема с двумя пит-стопами считается более быстрой.
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Впрочем, стоит учитывать, что разница между озвученными Pirelli вариантами даже в теории не слишком велика. Сами итальянцы отметили, что схема со стартом на шинах Medium лишь «слегка медленнее» остальных трех. К тому же, расчеты Pirelli не учитывают ряд факторов, которые оказывают очень серьезное влияние на тактику – к примеру, потенциальные или реальные потери времени при езде на хвосте у соперника или в трафике.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Кирилл Качнов