Утром в воскресенье гоночное отделение компании Pirelli по традиции опубликовало свои предположения о том, какая схема использования шин будет наиболее выгодной в предстоящей гонке.

По расчетам шинников, чтобы максимально быстро преодолеть дистанцию Гран При Бельгии, пилотам стоило бы начать заезд на покрышках Soft – а использование более жестких шин Medium или Hard начать не раньше 15-го круга.

Напомним, что во втором сегменте квалификации оба пилота Mercedes и Макс Ферстаппен показали лучшие времена на шинах Medium, а значит – именно на них они и обязаны стартовать. Вариант с использованием покрышек средней жесткости на первом отрезке в выкладках Pirelli присутствует, но отмечен как наиболее медленный из четырех представленных. Даже схема с двумя пит-стопами считается более быстрой.

Впрочем, стоит учитывать, что разница между озвученными Pirelli вариантами даже в теории не слишком велика. Сами итальянцы отметили, что схема со стартом на шинах Medium лишь «слегка медленнее» остальных трех. К тому же, расчеты Pirelli не учитывают ряд факторов, которые оказывают очень серьезное влияние на тактику – к примеру, потенциальные или реальные потери времени при езде на хвосте у соперника или в трафике.