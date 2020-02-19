Mercedes и Ferrari выбрали разные подходы к работе с тормозами

Ferrari активно пробует новые варианты организации воздушных потоков в области передних колес. Об этом свидетельствуют передние тормозные воздухозаборники, стоявшие на автомобиле Шарля Леклера по ходу первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне.

Воздухозаборник оказался заметно больше в размерах по сравнению с аналогичными деталями Mercedes (см. фото ниже) и Red Bull. Увеличение также заметно при сопоставлении с теми версиями, которые сама Ferrari использовала в последних гонках прошлого сезона.

Фото: Giorgio Piola

Целью увеличения размеров входного отверстия является вовсе не попытка повысить эффективность охлаждения тормозов. Инженеры Ferrari хотят направить по возможности больше воздуха по каналам, расположенным между ступицей и внутренней поверхностью колесного диска, к лицевой стороне колеса. Это должно дополнительно помочь в перенаправлении «грязного», взбаламученного передними колесами воздуха за пределы колесной базы болида.

Mercedes предпочитает направлять часть такого воздуха не вбок, а вверх – поэтому конструкторы немецкой команды могут ограничиться достаточно компактными воздухозаборниками.