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Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW

В последнее время в паддоке Формулы 1 много говорят о том, что два бренда не в восторге от стремления боссов спорта изменить правила в интересах Porsche и Audi

Адам Купер
Автор:
Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
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Два бренда VW Group должны в самое ближайшее время официально подтвердить свои планы запустить программу в Ф1 с 2026 года – Porsche объединит усилия с Red Bull Powertrains, тогда как Audi будет работать самостоятельно и собирается выкупить Sauber.

При этом заявления компаний прозвучат только после того, как FIA окончательно сформулирует и опубликует регламент на силовые установки, который начнет действовать с 2026 года. 

Ожидалось, что Porsche официально даст старт совместной программы с Red Bull на домашнем для команды Гран При Австрии, но от этих планов пришлось отказаться, так как на заседании Комиссии Ф1 вновь не утвердили будущие правила. Их главные моменты уже давно согласованы, однако одна мелочь не позволяет завершить работу над документом. 

Вопрос состоит в том, вправе ли новые производители проводить больше времени на динамометрических стендах, чем уже представленные в чемпионате компании. Это уже не первое подобное противоречие – ранее задержка возникли из-за дискуссий по унификации узлов.

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Поговаривают, будто таким образом нынешние мотористы специально затягивают утверждение регламента, чтобы дать Porsche и Audi меньше времени на подготовку и тем самым ограничить их конкурентоспособность.

Однако боссы Ferrari и Mercedes с негодованием отвергли подобное предположение – напротив, Маттиа Бинотто и Тото Вольф заверили, что очень поддерживают решение VW Group и даже в интересах концерна согласились отказаться с 2026 года от тепловых мотор-генераторов MGU-H.

«Мы позитивно оцениваем решение Porsche и Audi присоединиться к Ф1, – сказал глава Ferrari. – Позитивно, так как это очень здорово для спорта. Здорово, когда в нем представлено много производителей. И присутствие VW Group усилит наш бизнес и наш чемпионат.   

Так что мы делаем все возможное, чтобы они [Porsche и Audi] были довольны. Мы убрали MGU-H – и сделали это только ради помощи им. Если говорить о нас самих, то такой шаг был не самым лучшим выбором. 

Но это компромисс, так как нам эта технология уже очень хорошо известна. Она обеспечивает эффективность, что хорошо для Ф1. Потому, полагаю, наш подход можно назвать позитивным и конструктивным». 

Он добавил: «Почему согласование получается столь долгим? Потому что такие задачи невозможно решить должным образом за короткое время. Прямо сейчас не все еще готово. Это касается не только производителей, но и FIA, ведь именно они направляют дискуссию.

Также мы считаем, что пока регламент недостаточно готов для самих Audi и Porsche. Остаются точки для дискуссий. И их надо обсудить и согласовать».

Тото Вольф поддержал такую позицию: «Мы вовсе не хотим затягивать утверждение правил, даже наоборот. Мы просто хотим, чтобы все было сделано правильно. 

Отказ от MGU-H сталь большим шагом навстречу новичкам. Кроме того, нам еще в конце [2021] года сказали, что они точно придут в чемпионат. Но объявления об этом нет до сих пор. Почему? Я не знаю».

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