Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
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Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes озвучила название своего нового болида – и дату, когда эта машина будет представлена публике.
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Автомобиль для сезона 2020 года будет называться W12 E Performance. Таким образом, команда незначительно подкорректировала схему, по которой присваивает имена машинам. На протяжении четырех предыдущих лет в дополнение к букве W и порядковому номеру использовалась приставка EQ Power, а на протяжении трех лет до этого – Hybrid.
Презентация нового болида пройдет 2 марта. На день позже, по имеющимся у Motorsport.com данным, свой автомобиль покажет команда Aston Martin, в прошлом году выступавшая под названием Racing Point.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes , Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
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Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
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