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Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

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Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
Автор:
, Главный редактор

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes озвучила название своего нового болида – и дату, когда эта машина будет представлена публике.

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Автомобиль для сезона 2020 года будет называться W12 E Performance. Таким образом, команда незначительно подкорректировала схему, по которой присваивает имена машинам. На протяжении четырех предыдущих лет в дополнение к букве W и порядковому номеру использовалась приставка EQ Power, а на протяжении трех лет до этого – Hybrid.

Презентация нового болида пройдет 2 марта. На день позже, по имеющимся у Motorsport.com данным, свой автомобиль покажет команда Aston Martin, в прошлом году выступавшая под названием Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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