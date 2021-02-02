Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes озвучила название своего нового болида – и дату, когда эта машина будет представлена публике.

Автомобиль для сезона 2020 года будет называться W12 E Performance. Таким образом, команда незначительно подкорректировала схему, по которой присваивает имена машинам. На протяжении четырех предыдущих лет в дополнение к букве W и порядковому номеру использовалась приставка EQ Power, а на протяжении трех лет до этого – Hybrid.

Презентация нового болида пройдет 2 марта. На день позже, по имеющимся у Motorsport.com данным, свой автомобиль покажет команда Aston Martin, в прошлом году выступавшая под названием Racing Point.