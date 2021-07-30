«Хватит очернять Хэмилтона». Mercedes выпустила заявление

После столкновения Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне, виновным в котором признали британца, представители Red Bull заявили о наличии новых аргументов и запросили у FIA пересмотра первоначального решения – 10-секундного штрафа для британца.

Однако заседание, прошедшее в четверг, не установило никаких значительных факторов, неизвестных прежде – судьи отказались проводить повторное рассмотрение.

При этом за время, прошедшее после аварии, представители Red Bull неоднократно допускали критические высказывания в адрес Хэмилтона: глава команды Кристиан Хорнер называл действия семикратного чемпиона мира «отчаянными» и «непрофессиональными», а гоночный консультант Хельмут Марко настаивал на отстранении Хэмилтона на один Гран При.

Сам Ферстаппен в преддверии Гран При Венгрии сказал, что считает штраф Хэмилтона недостаточным.

После того, как было опубликовано решение FIA, Mercedes выпустила собственное заявление, в котором обратила внимание боссов Ф1 на тот прессинг, под которым после аварии остается Льюис.

«Команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team приветствует решение судей отказать Red Bull Racing в праве на пересмотр дела, – гласит документ. – Кроме того, что этот вопрос теперь окончательно закрыт, мы надеемся и на прекращение попыток высшего руководства Red Bull Racing очернить доброе имя и спортивную честность Льюиса Хэмилтона, в том числе в документах, предоставленных для безуспешной попытки пересмотра дела.

Мы нацеливаемся на подготовку к гоночному уик-энду и продолжение серьезного сражения в чемпионате мира 2021 года».

Red Bull направила в FIA собственное письмо, содержание которого остается неизвестным. Судьи также отказались комментировать его содержание.