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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

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Тото Вольф негодует из-за затяжки с запретом гибких крыльев

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

Начиная с Гран При Франции FIA введет новые правила проверки гибкости задних крыльев. После того, как Льюис Хэмилтон заявил об излишней гибкости крыла Red Bull, в федерации решили, что на некоторых болидах спойлеры под влиянием воздушного потока слишком сильно откланяются назад. 

В то время как команды с подобными крыльями недовольны новыми правилами, в Mercedes возмущены тем, что проверки вступят в силу слишком поздно. Босс команды Тото Вольф грозится подавать протесты на соперников по итогам Гран При Азербайджана, где в силу характеристик трассы гибкое заднее крыло будет давать максимальный эффект.

«Откладывание [новых правил] по каким-либо причинам оставляет нас в юридическом вакууме и оставляет пространство для протестов, – заявил Вольф. – Это вредит не только нам, но и еще паре команд, и дело может дойти до Международного апелляционного суда.

Это запутанная ситуация, на выход из которой может потребоваться несколько недель. И мы не должны были оказаться в таком положении за четыре недели до гонки, в которой это [крыло] важнее всего».

Вольф согласился с тем, что сразу же вводить новые проверки было бы неправильно. Но считает, что и ждать до Баку не стоило: «Понятно, что когда гонки идут подряд или даже через две недели – это слишком короткий срок, чтобы приспособиться. Но до Баку четыре недели.

Непостижимо, что за четыре недели нельзя потверже закрепить заднее крылья. Особенно перед этапом, где гибкость крыла работает эффективнее всего. Мы оказываемся в пустоте: техническая директива говорит, что задние крылья на некоторых машин гнутся сильнее нормы. Так что команды с такими крыльями провоцируют протест против себя. Это приведет к апелляциям, и никому все это не нужно».

Вольф также отметил, что сама Mercedes сможет сделать свое крыло даже более гибким в рамках новых правил: «Нам надо будет сделать крыло мягче. Сейчас оно невероятно твердое, в соответствие с правилами о его неподвижности. Новые тесты это полусырое решение, и они дают нам возможность [сделать крыло мягче]».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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