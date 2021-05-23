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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Mercedes готовит Хэмилтону рискованную стратегию на гонку

Автор:
, Редактор Ф1

Вольф уверен, что Льюис может прорваться выше седьмого места

Mercedes готовит Хэмилтону рискованную стратегию на гонку

Льюис Хэмилтон стал только седьмым в квалификации Гран При Монако. Его главный соперник по чемпионату Макс Ферстаппен оказался вторым, и при финише пилотов на тех же позициях разрыв между ними сократится до двух очков. 

Понимая сложность положения, босс Mercedes Тото Вольф готов пойти в гонке на определенный риск. Но только в плане выбора тактики.

«В плане пилотажа рисковать не будем, потому что седьмое место все еще приносит шесть очков, – сказал Вольф. – Лучше шесть очков, чем ничего.

Но вот в плане стратегии мы можем рискнуть. Понятно, что риски ограничены, особенно учитывая трафик. Но наша машина способна на большее, чем седьмое место».

Mercedes впервые в этом сезоне не попала на первый ряд, так как Валттери Боттас стал третьим. Но даже если пилоты так и финишируют третьим и седьмым, Вольф уверен, что команда выдержит такой удар.

«У нас явные проблемы с прогревом шины, и тут они высветились ярче, так как это трасса с меньшими скоростями. Тут нет скоростных зон, да и погода была прохладной. Я даже не уверен, как Валттери заставил свои шины работать.

Я увидел хоть какой-то зацеп лишь на последних попытках, но он был скоротечным. Это надо проанализировать.

Конечно, стартовать тут с седьмого места не здорово. Но я сделаю все возможное, чтобы в гонке наши потери были минимальными».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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