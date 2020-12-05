Mercedes готова провести прощальные тесты для Грожана

Ромен Грожан пропускает Гран При Сахира из-за травм, полученных в аварии на прошлом этапе. Пока неизвестно, сможет ли француз вернуться за руль на Гран При Абу-Даби, хотя сам он поставил себе такую цель.

Этот сезон – последний в карьере 34-летнего Грожана в Формуле-1. Ранее он заявил, что если не сможет вернуться за руль в Абу-Даби, то зимой проведет частные тесты, чтобы попрощаться с Ф1. И возможно, он сможет сделать это за рулем чемпионской машины. По крайней мере, глава Mercedes Тото Вольф готов предоставить Ромену такую возможность.

«Если нам позволят, то мы это сделаем. И если никто из той галактики команд, за которые он выступал, не даст ему такую возможность», – сказал Вольф.

Отметим, что в Ф1 Грожан выступал лишь за Lotus/Renault и Haas.