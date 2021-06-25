Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

После семи Гран При 2021 года Валттери Боттас уже отстал от своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона на 60 очков. Кажется, что немецкая команда сможет бороться за титул только одной машиной.

В такой ситуации можно предположить, что Mercedes будет жертвовать Боттасом в угоду Хэмилтону. Но босс команды Тото Вольф пока отрицает подобный сценарий. При этом добавляя, что в будущем готов его рассмотреть.

«Пока слишком рано [говорить об этом], – сказал Вольф Sky Sports. – Мы здесь, чтобы гоняться. И Mercedes никогда не жертвовала одним из пилотов на такой ранней стадии сезона.

Если мы увидим, что один из пилотов почти выбыл из борьбы за титул, то можем передумать. Но я не думаю, что это хорошо отражает [ценности] Mercedes».

Боттас выступает за Mercedes с 2017 года и пока ни разу не опережал Хэмилтона в чемпионате.