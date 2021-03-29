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Формула 1 / Статистика

Феттель: Я еще не освоился с машиной и командой даже наполовину

Автор:
, Ответственный редактор

По словам четырехкратного чемпиона мира, его процесс адаптации в Aston Martin еще очень далек от завершения

Феттель: Я еще не освоился с машиной и командой даже наполовину

После триумфальных выступлений за Red Bull в начале прошлого десятилетия Себастьян Феттель попробовал выиграть титул с Ferrari и дважды был очень близок к этому, но все же остался вторым. 

После появления в Маранелло молодого Шарля Леклера позиции немца значительно ослабли, и в мае 2020-го Скудерия объявила, что не станет продлевать контракт с Себом. 

Феттель перешел в обновленную команду Astom Martin, чтобы стать ее лидером. Однако зимние тесты оказались для него испорчены техническими проблемами, а первый Гран При прошел под знаком сложностей и штрафов. 

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После финиша гонки в Сахире, которая принесла 33-летнему пилоту только 15-е место, репортеры попросили Себастьяна оценить в процентах, насколько он уже освоился с командой Aston Martin и новой машиной. 

«Я бы сказал, что даже меньше, чем наполовину, – ответил немец. – Очень многие вещи нарушают наш ритм, осложняя процесс познания автомобиля и обретения тех ощущений, без которых не поедешь быстро. В этом направлении предстоит сделать еще очень многое».

Он добавил: «Многие сложности уже понятны, часть из них связана с нами, часть – нет. Надеюсь, у нас получится быстро выправить ситуацию. Отчасти это моя работа, но также она и в том, чтобы хорошо проводить гонки. В этот раз у меня не получилось. 

Это совсем не тот старт сезона, на который мы рассчитывали, но надеюсь, что ближайшие этапы сложатся успешнее, и всё немного успокоится».

По словам Феттеля, гонка принесла Aston Martin важные данные, которые должны позволить ему добиваться большего от машины. 

«Мы получили много информации о том, что доставляет нам сложности, – сказал немецкий гонщик. – Надо понять, насколько быстро получится все исправить, но пока я за рулем не в своей тарелке. Приходится сражаться с множеством вещей, что не позволяет сконцентрироваться на пилотаже. Все это мы должны исправить».

Прежде Феттель выступал в Ф1 на машинах, которые построены по концепции с большим углом склонения корпуса вперед. У Aston Martin принципиальная идея противоположная – по образу Mercedes команда делает ставку на большое днище с почти одинаковым дорожным просветом спереди и сзади.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

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