Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

7 команд Формулы 1 заявили судьям Гран При Азербайджана о намерении использовать по ходу уик-энда новые двигатели внутреннего сгорания на обеих своих машинах. Исключениями стали обе команды концерна Red Bull и коллектив Alpine.

Во всех случаях вместе с двигателями внутреннего сгорания будут заменены турбонагнетатели и мотор-генераторы MGU-H. Поскольку замены носят плановый характер, скорее всего, они будут осуществлены сегодня вечером – а первые две тренировки пилоты отъездят со старыми агрегатами.

Напомним, за сезон без получения штрафов можно использовать по три экземпляра каждого из агрегатов. Таким образом, большинство команд меняет моторы перед 6-й гонкой из 23-х – то есть на первом из моторов большинство гонщиков пока проехали всего 21 % дистанции чемпионата. Впрочем, неудивительно, что команды хотят использовать «свежие» агрегаты на требовательной к моторам трассе – а к «старым» двигателям еще можно будет вернуться на автодромах с меньшими нагрузками и меньшей зависимостью времени на круге от мощности силовой установки.

По ходу первых 5-ти гоночных уик-эндов года новые двигатель, турбину и мотор-генераторы были установлены только на машину Юки Цуноды.

5 команды из 7-ми также поменяют на обеих машинах мотор-генератор MGU-K (за сезон без штрафов можно использовать два экземпляра этого агрегата). Это сделают Ferrari и все коллективы, использующие силовые установки Mercedes.