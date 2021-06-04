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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Автор:
, Главный редактор

На требовательной к мощности трассы коллективы хотят получить максимальный эффект от «свежести» силовых агрегатов

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

7 команд Формулы 1 заявили судьям Гран При Азербайджана о намерении использовать по ходу уик-энда новые двигатели внутреннего сгорания на обеих своих машинах. Исключениями стали обе команды концерна Red Bull и коллектив Alpine.

Во всех случаях вместе с двигателями внутреннего сгорания будут заменены турбонагнетатели и мотор-генераторы MGU-H. Поскольку замены носят плановый характер, скорее всего, они будут осуществлены сегодня вечером – а первые две тренировки пилоты отъездят со старыми агрегатами.

Напомним, за сезон без получения штрафов можно использовать по три экземпляра каждого из агрегатов. Таким образом, большинство команд меняет моторы перед 6-й гонкой из 23-х – то есть на первом из моторов большинство гонщиков пока проехали всего 21 % дистанции чемпионата. Впрочем, неудивительно, что команды хотят использовать «свежие» агрегаты на требовательной к моторам трассе – а к «старым» двигателям еще можно будет вернуться на автодромах с меньшими нагрузками и меньшей зависимостью времени на круге от мощности силовой установки.

По ходу первых 5-ти гоночных уик-эндов года новые двигатель, турбину и мотор-генераторы были установлены только на машину Юки Цуноды.

5 команды из 7-ми также поменяют на обеих машинах мотор-генератор MGU-K (за сезон без штрафов можно использовать два экземпляра этого агрегата). Это сделают Ferrari и все коллективы, использующие силовые установки Mercedes.

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Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

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Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

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Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Команды Ferrari , Mercedes , Aston Martin Racing
Автор Кирилл Качнов

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