«В машину словно вселился злой дух». Хэмилтон о Mercedes W13

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После восьми чемпионских сезонов Mercedes столкнулась с серьезными сложностями в 2022 году. Главной проблемой машины W13 стала сильная болтанка на прямых, на борьбу с которой весной были брошены все конструкторские ресурсы.

Лишь к середине лета дала более-менее пошли на лад, а окончательно «Серебряные стрелы» поехали только в самом конце чемпионата.

Рассуждая о том, чес ему запомнился прошедший чемпионат, Льюис Хэмилтон, который впервые за карьеру завершил год без единой победы, рассказал пресс-службе команды: «Первым большим шагом вперед стала Барселона. Там мы впервые поняли, какой потенциал в действительности скрыт в машине.

Однако оказалось, что оптимизм был преждевременным. W13 ехала неплохо, но следующие гонки вышли сложными. В машину словно вселился злой дух, который периодически напоминал о себе.

А потом была Франция – показалось, что мы вновь сделали хороший шаг вперед, впервые в сезоне вдвоем поднялись на подиум. А в Остине у нас отлично сработали обновления».

Семикратный чемпион мира добавил, что многочисленные разочарования лишь придали команде дополнительных сил в погоне за решением проблем.

«Я всегда знал, что нам это по силам, – сказал 37-летний британец. – И не сомневался, что в итоге мы докопаемся. Но потребовалось большое число попыток и ошибок, а также множество неудач.

Порой мы привозили новинки а они вообще не работали. Иногда что-то пробовали – а результата не было. Я сам принял участие в великом множестве экспериментов. В итоге это позволяет тебе учиться и становиться сильнее.

Именно это было главным в прошедшем сезоне. ы прошли через неудачи, переступили собственные эго, укрепили отношения и улучшили коммуникации. И в этом смысле стали гораздо сильнее».

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Льюис продолжил: «Думаю, год вышел очень непростым для всех [в команде]. Для меня главная сложность была в том, что ожидания были совсем иными. Но в каком-то смысле это хорошо: я вырос как человек – в плане внутренней силы.

И еще чемпионат стал лучшим в моей карьере с точки зрения поддержки со стороны болельщиков. Я очень ценю это, особенно в тот момент, когда мир проходит через непростой период».

Хэмилтон завершил сезон-2022 на шестой позиции. С момента дебюта в 2007 году гонщик еще ни разу не выпадал из пятерки сильнейших.