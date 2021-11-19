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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Mercedes: Если мы быстры в Катаре, будем и в Джидде

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По словам Эндрю Шовлина, в команде больше беспокоились насчет новой катарской трассы, нежели на счет двух других

Mercedes: Если мы быстры в Катаре, будем и в Джидде

До конца сезона осталось три гонки Формулы 1, и все они пройдут на Ближнем востоке. В этот уик-энд это будет Гран При Катара, проходящий на новой для Ф1 трассе в Лосаиле, затем Гран При Саудовской Аравии, под который строят трассу в Джидде, а завершится все финальной гонкой в Абу-Даби.

В пятницу во второй тренировке Валттери Боттас показал лучшее время, и, похоже, это придало команде Mercedes оптимизма. По крайней мере главный инженер Эндрю Шовлин признался, что именно Лосаил вызывал у него наибольшее беспокойство.

«Трудно оценить новую трассу с точки зрения преимуществ для одной из команд, – заявил Шовлин в эфире Sky F1. – Автодром в Абу-Даби также перестраивался, так что считайте из трех предстоящих трасс 2,5 для нас – новые.

Но если сравнивать Лосаил и Джидду, то по поводу первой мы переживали больше. Посмотрим, как будет там и в Абу-Даби, но как я уже сказал, если наши болиды хороши здесь, то далее у нас везде должно быть преимущество».

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