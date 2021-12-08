Скандал в Британии вынудил Mercedes отказаться от спонсора

В преддверии Гран При Саудовской Аравии команда Mercedes объявила о спонсорском контракте с производителем строительных материалов Kingspan. Однако нашлись те, кто счел такую сделку аморальной – считается, что именно продукция Kingspan стала одной из причин трагедии 2017 года, когда пожар в здании «Гринфелл Тауэр» в Лондоне привел к гибели 72 человек.

Инициативная группа из тех, кто выжил в том пожаре, а также родственников жертв, написала письмо в адрес главы Mercedes F1 Тото Вольфа с требованием расторгнуть контракт. Британский министр Майкл Гоу также попросил пересмотреть заключенную сделку, предупредив, что из-за этого в стране даже могут быть изменены правила спонсорства.

Вся эта истерия привела к тому, что в среду Mercedes пришлось объявить об отказе от контракта с Kingspan, стоимость которого оценивалась почти в 5 млн долларов.

«Стороны пришли к выводу, что партнерство нецелесообразно продвигать в текущий момент, несмотря на предполагаемое положительное влияние, и поэтому мы договорились, что оно будет немедленно прекращено», – сказано в официальном заявлении Mercedes.

Аналогичный документ от Kingspan гласит, что компания «отлично понимает проблемы, возникшие в последние дни, и поэтому согласилась с тем, что в данный момент не следует двигаться вперед».