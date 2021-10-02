Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

За семь этапов до финала чемпионата Формулы 1 2021 года Льюис Хэмилтон из Mercedes лидирует в общем зачете, опережая Макса Ферстаппена всего на два очка. Однако есть и другая статистика, согласно которой преимущество Mercedes в этом сезоне не наблюдается вовсе.

Речь в первую очередь о кругах лидирования. Макс Ферстаппен в этом году проехал 876 кругов из которых на 496 кругах лидировал в гонке. Таким образом доля кругов лидирования для Ферстаппена в 2021 году составляет 53,5%.

Льюис Хэмилтон лидировал в 2021 году в сумме только 133 круга. Доля его кругов впереди остальных пилотов от общей пройденной дистанции составляет всего 15,2%.

Это подчеркивается и статистикой побед. Ферстаппен выиграл семь гонок, в то время как Хэмилтон только пять. А вторых и третьих мест у гонщика Mercedes было больше. Кроме того, превосходство Ферстаппена по кругам лидирования соотносится и по числу выигранных квалификаций: у голландца в этом году восемь поулов против трех у англичанина.

Mercedes проигрывает по этим показателям и в командном зачете. У команды Red Bull в этом сезоне было 503 круга лидирования против 160 у действующих обладателей Кубка конструкторов. Для сравнений, в прошлом сезоне гонщики Mercedes лидировали в 82,9% от всех пройденных кругов.

По большому счету, в этом сезоне Льюис Хэмилтон был очевидно быстрее своего оппонента только в Португалии и в Испании, а во всех остальных гонках скорее уступал Ферстаппену. Это делает голландца более вероятным претендентом на победы в оставшихся семи гонках.

В пользу лидера Red Bull говорит и ситуация с двигателями: Ферстаппену уже поставили четвертую силовую установку, за что он получил штраф в Сочи, а Хэмилтону это, возможно, еще предстоит.

В этих условиях Mercedes остается надеяться на случай, например на технические и иные проблемы у Red Bull. Старт Гран При Венгрии напомнил, что всегда существует риск выбыть из гонки, который особенно велик в первом повороте. Однако до сих пор Ферстаппен демонстрировал удивительное спокойствие и концентрацию

За исключением инцидента в Монце, где, признаем, гонщик Red Bull атаковал Хэмилтона с нетипичной для себя агрессивностью, Ферстаппену в 2021 году удается не совершать на трассе обидных ошибок.

Даже с точки зрения надежности статистика пока говорит не в пользу Mercedes. Преждевременная замена двигателя на машине Ферстаппена во многом была вызвана повреждением силовой установки в аварии в Сльверстоуне, в противном случае он мог бы обойтись без замены мотора в Сочи.

В Mercedes там же сменили мотор Валттери Боттасу, но не из-за повреждения в аварии, а из-за чисто технических проблем, что заставило главу команды Тото Вольфа признать, что уверенности в надежности остальных силовых установок у него нет.

Впрочем, несмотря на всю эту показательную статистику, сезон 2021 года уже прославился своей непредсказуемостью. На этом фоне слова главы Red Bull Кристиана Хорнера о том, что все решится в последней гонке в Абу-Даби выглядят вполне правдоподобно.

Круги лидирования пилотов Формулы 1 в 2021 году:

Позиция Пилоты Круги лидирования 1 Макс Ферстаппен 469 2 Льюис Хэмилтон 133 3 Эстебан Окон 65 4 Шарль леклер 51 5 Даниэль риккардо 48 6 Серхио Перес 34 7 Ландо Норрис 31 8 Валттери Боттас 27 9 Карлос Сайнс 12 10 Себастьян Феттель 4 11 Фернандо Алонсо 2

Круги лидирования команд Формулы 1 в 2021 году:

Позиция Команда Круги лидирования 1 Red Bull 503 2 Mercedes 160 3 McLaren 79 4 Alpine 67 5 Ferrari 63 6 Aston Martin 4