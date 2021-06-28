Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

После того, как Льюис Хэмилтон выиграл три из четырех первых гонок нынешнего сезона Ф1, события приняли непривычный для семикратного чемпиона мира оборот. В Монако у Mercedes просто не было скорости, в Баку гонщик случайно нажал кнопку тормозного баланса на рестарте, а в Ле-Кастелле Макс Ферстаппен смог переиграть британца тактически.

Гонка в Шпильберге и вовсе не дала Хэмилтону ни единого шанса на успех. Ни в субботу, ни в воскресенье Льюис не имел возможности угнаться за Максом – и разрыв между гонщиками в общем зачете уже достиг 18 очков.

В следующий уик-энд Формула 1 вновь проведет этап на «Ред Булл Ринге». Но отличием станет выбор составов резины. Вместо тройки С2-С4 команды будут использовать более мягкие шины С3-С5.

Однако поклонникам Mercedes не стоит рассчитывать, что это повысит шансы команды на успешное выступление. Об этом рассказал главный гоночный инженер Эндрю Шовлин.

«Это сделает более предпочтительной схему с двумя пит-стопами, – объяснил он на брифинге по итогам Гран При. – Но в конечном итоге дело в том, что нам просто не хватает гоночного темпа. К тому же, ситуация с износом у нас чуть хуже [чем у Red Bull].

Потому неважно, использовать ли один пит-стоп на жестких составах или два на более мягких, решать в любом случае нужно одну и ту же проблему. Нам просто требуется сделать машину быстрее, а также чуть снизить нагрузку на заднюю резину.

Ждать радикальных перемен можно, только если погода будет совсем другой».

Он добавил, что Гран При Австрии может стать для Mercedes даже более сложным, чем Гран При Штирии.

«Дополнительной сложностью будет необходимость обеспечить максимум сцепления на самом мягком составе С5 по ходу одного круга, – объяснил главный гоночный инженер. – Если будет жарко, этот вопрос окажется особенно трудным.

Эта задача тесно связана с другой: нам важно придумать, как снизить температуру задних шин в гонке. Это позволит ехать быстрее, пусть и всего на пару десятых секунды.

Мы сконцентрируемся на поиске решения, чтобы на следующем этапе стать сильнее».