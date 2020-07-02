Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Первая тренировка в пятницу через
20 Часов
:
26 Минут
:
22 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Поделились
Комментарии
Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет
Автор:
2 июл. 2020 г., 11:18

В чемпионской команде объяснили переход на свежую спецификацию силовой установки заботой о надежности

Четверг в паддоке Шпильберга начался со слухов о необходимости срочно внести изменения в моторы Mercedes, включая и клиентские команды.

Читайте также:

Сами чемпионы мира никак не комментируют происходящее, однако Motorsport.com стало известно, что все силовые установки были модернизированы по сравнению с Мельбурном. 

Этой зимой на тестах у Mercedes возникло непривычно много проблем с двигателями, что потребовало их внеплановых замен на машинах заводской команды и у Williams. Вопросы возникли к охлаждению MGU-H и подшипникам.

Определенные изменения были внесены между сессиями зимних заездов, а также к первой гонке сезона в Австралии. Но там машины в итоге так и не покинули боксов, после чего их ключевые узлы были опечатаны.

По решению Всемирного совета команды больше двух месяцев провели на карантине, а после этого было запрещено вносить изменения в конструкцию моторов. Однако в Mercedes нашли возможность для новых усовершенствований.

«У нас сейчас не та спецификация, что в Мельбурне, – сообщил Motorsport.com представитель команды. – Мы повысили надежность. 

Работы были проведены в то время, когда они разрешены – после Мельбурна, но не в карантин. Мы надеемся, что они позволят нам избежать сложностей в напряженной фазе открытия сезона».

Изменения, направленные на повышение безопасности и надежности, не подпадают под общие ограничения и могут быть произведены при одобрении FIA.

Читайте также:

Следующая новость
Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Предыдущая новость

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Следующая новость

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

trending Сегодня

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Формула 1 / Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет
Формула 1 / Формула 1

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Формула 1 / Формула 1

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики
Формула 1 / Формула 1
21мин

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?
Формула 1 / Формула 1

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

Самое важное:

Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе
Формула 1 / Формула 1
4мин

Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики
Формула 1 / Формула 1
21мин

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет
Формула 1 / Формула 1

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?
Формула 1 / Формула 1

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

2
Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

3
Формула 1

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

4
Формула 1

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт

5
Формула 1

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе
Формула 1

Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики
Формула 1

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет
Формула 1

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?
Формула 1

Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.