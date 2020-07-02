Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Четверг в паддоке Шпильберга начался со слухов о необходимости срочно внести изменения в моторы Mercedes, включая и клиентские команды.

Сами чемпионы мира никак не комментируют происходящее, однако Motorsport.com стало известно, что все силовые установки были модернизированы по сравнению с Мельбурном.

Этой зимой на тестах у Mercedes возникло непривычно много проблем с двигателями, что потребовало их внеплановых замен на машинах заводской команды и у Williams. Вопросы возникли к охлаждению MGU-H и подшипникам.

Определенные изменения были внесены между сессиями зимних заездов, а также к первой гонке сезона в Австралии. Но там машины в итоге так и не покинули боксов, после чего их ключевые узлы были опечатаны.

По решению Всемирного совета команды больше двух месяцев провели на карантине, а после этого было запрещено вносить изменения в конструкцию моторов. Однако в Mercedes нашли возможность для новых усовершенствований.

«У нас сейчас не та спецификация, что в Мельбурне, – сообщил Motorsport.com представитель команды. – Мы повысили надежность.

Работы были проведены в то время, когда они разрешены – после Мельбурна, но не в карантин. Мы надеемся, что они позволят нам избежать сложностей в напряженной фазе открытия сезона».

Изменения, направленные на повышение безопасности и надежности, не подпадают под общие ограничения и могут быть произведены при одобрении FIA.