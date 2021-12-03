Mercedes были сильны на Medium, но не на Soft. И вот почему

Обе тренировки перед Гран При Саудовской Аравии закончились лучшими временами гонщиков Mercedes. Однако во второй сессии Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас проехали свои лучшие круги на шинах Medium, а перейдя на Soft уже не блистали. А вот Макс Ферстаппен и особенно Пьер Гасли свои времена улучшили именно на Soft, хотя скорости Mercedes на Medium так и не достигли.

При этом глава Red Bull Кристиан Хорнер после заездов жаловался, что у его команды были сложности с удержанием мягких шин в рабочем температурном диапазоне. Но намекнул, что такие проблемы были и у соперников.

Льюис Хэмилтон скрывать этого тоже не стал.

«Мы недостаточно хороши на быстрых кругах в сравнении с соперниками, а вот на длинной дистанции у нас не все так плохо, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky F1. – Между тренировками мы поменяли настройки машин, но я не скажу, какие понравились мне больше. Впрочем, ночью предстоит еще много работы по анализу данных, так как Red Bull на быстрых кругах, похоже, хороши».

Подробнее о проблемах Mercedes с квалификационным темпом рассказал главный инженер команды Эндрю Шовлин.

«Что касается поведения машин в режиме быстрого круга, но с утренними настройками они показали себя лучше, чем вечером, – сказал Шовлин тому же телеканалу. – Нам не удавалось добиться идеального сцепления шин, особенно на самой мягкой резине.

Однако мы понимаем нашу проблему, у нас есть идеи как это все исправить. Утром более теплая трасса лучше подходила нашим машинам. Но с закатом солнца у нас определенно возникли проблемы.

Но на длинных дистанциях мы выглядим сильно, и это говорит о том, что базовые параметры автомобиля подходят этой трассе. Так что осталось подобрать настройки для того, чтобы машины были в идеальном состоянии и для финала квалификации».