Mercedes будет ставить MGU-H на дорожные машины

Мотор-генератор MGU-H в ближайшие годы используют при создании новых двигателей для серийных машин. Такое заявление сделал Тобиас Моерс – руководитель подразделения Mercedes-AMG, которое занимается разработкой суперкаров немецкой марки, а также самых мощных и быстрых версий популярных моделей.

MGU-H представляет собой мотор-генератор, чей вал является продолжением вала турбонагнетателя.

Сама по себе турбина реагирует на работу педалью газа с определенной задержкой из-за того, что выхлопные газы «добегают» из цилиндра до нагнетателя не моментально. При сбросе газа нагнетатель какое-то время генерирует более высокое давление, чем требуется – а в начале разгона не сразу выходит на нужную эффективность.

MGU-H помогает избежать этого эффекта. При сбросе газа агрегат конвертирует «лишнюю» энергию вращения турбины в электричество, а на разгоне – переключается в режим мотора и использует электричество, чтобы вовремя раскрутить нагнетатель. Это улучшает разгонную динамику автомобиля.

Для серийных автомобилей немецкие инженеры разрабатывают узел, который будет отличаться от использующегося в Формуле 1. Сверхкомпактный мотор-генератор будет установлен непосредственно на рабочий вал нагнетателя между его холодной и горячей частью.

Турбонагнетатель Mercedes-AMG с интегрированным в его конструкцию MGU-H Фото: Mercedes AMG

Примечательно, что представители команд Формулы 1 в последнее время обсуждали идею через несколько лет отказаться от MGU-H и от турбонаддува вообще, снизив таким образом стоимость моторов. Однако переход на атмосферные двигатели внутреннего сгорания приведет к увеличению расхода топлива. Это не на руку автопроизводителям, стремящимся сделать любые двигатели более экономичными и экологичными.