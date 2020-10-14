Mercedes бросила работу над машиной-2020. В команде ждут усиления борьбы с Red Bull

На Гран При Айфеля Red Bull добилась наименьшего квалификационного отставания от Mercedes в этом сезоне. Макс Ферстаппен уступил времени поул-позиции всего 0,293 секунды, хотя и остался третьим.

Босс Mercedes Тото Вольф признал, что соперники смогли приблизиться к его команде, так как она перестала дорабатывать текущий болид.

«Мы давно закончили с обновлениями, – цитирует Вольфа The Race. – Мы всегда тщательно выверяет момент для окончания работы над машиной, не каждый сезон можно сделать это пораньше.

Но в следующем году правила изменятся довольно сильно, и мы решили переключиться на машину-2021. Поэтому видны изменения в раскладе сил. Мы всегда сильно проводим старт и середину сезона, а те, кто продолжает дорабатывать машины, сильно выступает в конце».

С Вольфом согласился старший инженер Mercedes Эндрю Шовлин, который предрек усиление борьбы на оставшихся этапах 2020 года.

«Red Bull стал ближе к нам в квалификации, – сказал Шовлин. – Льюис и Макс показали лучшие времена в Q2 (Хэмилтон был быстрее на 0,077 сек – прим. Motorsport.com), а Валттери просто выдал блестящий круг в решающий момент.

Red Bull приближается к нам весь год. Отмена квалификационного режима мотора сделала их еще ближе. Сейчас они развиваются быстрее нас, но это происходит каждый год – они не так сильно начинают свои сезоны.

Если эта тенденция продолжится, то в оставшихся Гран При нам будет тяжелее брать поулы и победы».