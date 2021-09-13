Mercedes: Боссы Red Bull отлично знают, что Макс не прав

Столкновение двух топ-пилотов Ф1 в Монце еще долго будет главной темой для обсуждений у всех, кто следит за чемпионатом. Противостояние Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона с самого старта сезона шло по нарастающей, потому многие ожидали, что рано или поздно гонщики столкнутся.

Впервые это произошло на первом круге в Сильверстоуне, но там британцу удалось продолжить гонку. В Монце все завершилось двойным сходом.

Изучив обстоятельства аварии в первом повороте, судьи FIA возложили вину на гонщика Red Bull.

Примечательно, что еще до этого обе противоборствующие стороны, хотя и отстаивая свою правоту, в целом признавали случившееся гоночным инцидентом. Даже гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко в этот раз не стал обвинять Хэмилтона.

В Mercedes объяснили столь сдержанную реакцию соперников свидетельством того, что они понимают свою неправоту.

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин а традиционном воскресном брифинге отметил: «Мы испытываем полную уверенность в том, что Льюис не сделал решительно ничего неправильного. Потому винить надо в первую очередь Макса.

Если посмотреть, даже Хельмут и Кристиан [Хорнер, руководитель RBR] в этот раз не пытались возложить вину на Льюиса. Есть ощущение, что им самим понятно – виноват Макс. Ведь иначе они обязательно попытались выставить Льюиса виновником».

Шовлин добавил, что после того, как оба гонщика потеряли время в боксах, шансы Хэмилтона на победу были уже выше, чем у Ферстаппена.

«Думаю, авария стоила Льюису победы или как минимум второго места, – сказал он. – Когда у вас быстрая машина, отыгрывать позиции относительно несложно. Но сейчас это уже в прошлом».

Разумеется, у Red Bull оценка ситуации оказалась иной. Хорнер нашел в случившемся вину каждой из сторон.

«Я пересмотрел записи, – сказал он спустя несколько часов после гонки. – И у меня есть ощущение, что Льютс мог бы оставить Максу побольше места во втором повороте.

В первом, как по мне, Льюис все сделал правильно, но вот во втором он мог бы сместиться чуть больше в сторону.

Не сомневаюсь, что у наших оппонентов есть свои аргументы. Но если посмотреть на все это объективно, случившееся стало гоночным происшествием».