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Формула 1 / Гран При Тосканы / Анонс

Mercedes без победы и Кими в очках. Пять смелых прогнозов на Гран При Тосканы

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Mercedes без победы и Кими в очках. Пять смелых прогнозов на Гран При Тосканы
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, редактор

Перед дебютным Гран При Тосканы Иван Матушкин делится рискованными, но осуществимыми прогнозами

Mercedes не выиграет

В Монце поражение немецкой команды стало случайностью: команда и Льюис Хэмилтон допустили нелепую ошибку, без которой британец наверняка бы приехал на финиш первым. Однако темп Валттери Боттаса, который первые полгонки провел позади Дэна Риккардо, а вторые – за Ландо Норрисом, показали: с темпом у Mercedes не все так блестяще. А Тоскана подкинет команде новых проблем.

Как всегда, под угрозу Mercedes ставит погода. По текущим прогнозам все три дня Гран При пройдут при жаре выше 30 градусов, а мы помним, как немецкая машина в таких условиях убивает резину. При этом, квалификация вполне может оказаться и дождевой, что особенно сильно бьет по Валттери Боттасу. 

Так что Льюис, может, на личном мастерстве и вытянет победу. Но уж дубля у Mercedes не будет наверняка. Однако и триумф Хэмилтона совсем не гарантирован. Учитывая, что в Монце Ферстаппен по гоночному тему Боттасу ничуть не уступал.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, штрафная остановка

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Макс поборется за победу

Ни в Спа, ни в Монце Red Bull не хватало темпа, чтобы всерьез сцепиться с Mercedes. Однако в Муджелло Ферстаппен должен отыграться. По конфигурации тосканская трасса похожа на смесь Монцы с Сильверстоуном, что увеличивает шансы Red Bull – в Британии-то команда была хороша.

Вдобавок, поможет все та же погода: Ферстаппен всегда хорош под дождем, а Red Bull неплохо бережет резину. Несмотря на неудачу на последнем этапе, где Макс даже без схода вряд ли добрался бы до подиума, в Муджелло он будет одним из главных, если не главным фаворитом.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Риккардо в топ-5

В Монце Renault не смогла подтвердить темп, показанный в Спа. Во многом это стало следствием не столь успешной квалификации: стартуя в плотной группе, Риккардо и Окон оказались в так называемом DRS-поезде, обогнать внутри которого очень сложно.

Дэн при этом всю гонку провел в активной борьбе с Валттери Боттасом: сначала оборонял от него пятое место, потом пытался вернуть утерянную на пит-стопе позицию. Обгона ни в ту, ни в другую сторону не произошло, что подтверждает силу Renault на скоростной трассе.

Муджелло, пожалуй, подходит французам чуть меньше из-за более скоростных поворотов. Но тут тоже есть длинная прямая, которая раскроет максимальную скорость машины. А техничность трассы сыграет на руку самому Риккардо – один из лучших гонщиков пелотона получит шанс, что называется, сделать разницу своими руками.

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Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Леклер выпадет из топ-9

Еще два этапа назад пилот Ferrari шел на сенсационном для нынешнего состояния команды четвертом месте в личном зачете. Но Спа и Монца уже сильно подпортили его сказку, а Муджелло должно положить ей конец.

После трех подряд Гран При без очков Леклера от девятой строчки отделяет всего четыре балла, хотя и целых три позиции. Однако велики шансы того, что и Риккардо, и Сайнс наберут на тосканском этапе существенно больше Шарля. Да и для Гасли два балла не кажутся неберущимися. 

Что до вылета из десятки, то он тоже возможен: для этого Пересу надо приехать четвертым, а от Чеко мы уже давно ждем хоть какого-то прорыва.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Райкконен в очках

Ветеран уже пару этапов кружит вокруг зачетной зоны, но никак не может в нее прорваться. В Монце Кими даже побывал на втором месте, но растерял 11 позиций за вторую половину гонки. 

Понятно, что так высоко Райкконена завела случайность, но думается, не поставь Alfa Romeo ему мягкие шины, финн мог сопротивляться и подольше. Например, Эстебан Окон и Даниил Квят прошли его совсем не за здорово живешь. 

В Бельгии Райкконен не уступал темпом тому же Квяту и обошел Ferrari. В общем, раз уж судьба уже подкидывала подарочные очки Джовинацци и Магнуссену, то пора вознаградить и самого старшего гонщика чемпионата. Тем более на домашнем этапе его команды. 

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Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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