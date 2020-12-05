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Формула 1 / Гран При Сахира / Отчет о квалификации

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне

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Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне
Автор:
, Ответственный редактор

Валттери Боттас опередил на 0,026 секунды Джорджа Расселла, Макс Ферстаппен стал третьим

Тройка лидеров на коротком кольце трассы в Бахрейне уместилась в 0,056 секунды. В пятый раз в сезоне сильнейшим стал Валттери Боттас – однако на этот раз его главным соперником выступал не Льюис Хэмилтон, пропускающий этап из-за коронавируса, а молодой Джордж Расселл. 

Финн возглавил протокол после первой попытки в финале с временем 53,377. В тот момент следом располагались Расселл, Ферстаппен и Леклер. Валттери не улучшил под клетчатым флагом, а вот Джорджу и Максу это удалось – однако они так и остались вторым и третьим в нескольких сотых позади поула.

Для британского гонщика этот результат, разумеется, стал лучшим в карьере. Прежде, проведя без малого два сезона за рушем Williams, он никогда не поднимался даже в первую десятку. 

Леклер же, очень довольный первым быстрым кругом, и вовсе не поехал на второй – но так и остался четвертым.

 

Третий ряд достался Серхио Пересу и показавшему лучший результат в сезоне Даниилу Квяту. Россиянин не стартовал так высоко полтора года – с этапа в Баку 2019 года. 

Протокол третьего сегмента дополнили Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл. Из всей первой десятки только пилоты Mercedes будут стартовать в гонке на более жестких сликах Medium.

По итогам второго сегмента десятка лидеров уместилась в 0,3 секунды. Первым, кто проиграл больше, оказался Эстебан Окон из Renault, французу не хватило нескольких сотых для продолжения борьбы.

Также за бортом финала остались Алекс Элбон, Себастьян Феттель и Ландо Норрис. На Ferrari немца перед квалификацией заменили силовую установку – работы закончили буквально за несколько минут до начала заездов. 

Дебютант Джек Эйткен стал 18-м, другой новичок Пьетро Фиттипальди заранее знал о штрафе за замену мотора и показал 20-е время.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Сахира.

Новость дополняется

Результаты квалификации Гран При Сахира

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 53.377  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 53.403 0.026
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 53.433 0.056
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 53.613 0.236
5 Mexico Серхио Перес Mercedes 53.790 0.413
6 Russian Federation Даниил Квят Honda 53.906 0.529
7 Australia Даниэль Риккардо Renault 53.957 0.580
8 Spain Карлос Сайнс Renault 54.010 0.633
9 France Пьер Гасли Honda 54.154 0.777
10 Canada Лэнс Стролл Mercedes 54.200 0.823
11 France Эстебан Окон Renault 53.995 0.618
12 Thailand Александр Элбон Honda 54.026 0.649
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 54.175 0.798
14 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 54.377 1.000
15 United Kingdom Ландо Норрис Renault 54.693 1.316
16 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 54.705 1.328
17 Canada Николя Латифи Mercedes 54.796 1.419
18 United Kingdom Джек Эйткен Mercedes 54.892 1.515
19 Finland Кими Райкконен Ferrari 54.963 1.586
20 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 55.426 2.049
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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