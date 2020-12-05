Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне
Валттери Боттас опередил на 0,026 секунды Джорджа Расселла, Макс Ферстаппен стал третьим
Тройка лидеров на коротком кольце трассы в Бахрейне уместилась в 0,056 секунды. В пятый раз в сезоне сильнейшим стал Валттери Боттас – однако на этот раз его главным соперником выступал не Льюис Хэмилтон, пропускающий этап из-за коронавируса, а молодой Джордж Расселл.
Финн возглавил протокол после первой попытки в финале с временем 53,377. В тот момент следом располагались Расселл, Ферстаппен и Леклер. Валттери не улучшил под клетчатым флагом, а вот Джорджу и Максу это удалось – однако они так и остались вторым и третьим в нескольких сотых позади поула.
Для британского гонщика этот результат, разумеется, стал лучшим в карьере. Прежде, проведя без малого два сезона за рушем Williams, он никогда не поднимался даже в первую десятку.
Леклер же, очень довольный первым быстрым кругом, и вовсе не поехал на второй – но так и остался четвертым.
Третий ряд достался Серхио Пересу и показавшему лучший результат в сезоне Даниилу Квяту. Россиянин не стартовал так высоко полтора года – с этапа в Баку 2019 года.
Протокол третьего сегмента дополнили Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл. Из всей первой десятки только пилоты Mercedes будут стартовать в гонке на более жестких сликах Medium.
По итогам второго сегмента десятка лидеров уместилась в 0,3 секунды. Первым, кто проиграл больше, оказался Эстебан Окон из Renault, французу не хватило нескольких сотых для продолжения борьбы.
Также за бортом финала остались Алекс Элбон, Себастьян Феттель и Ландо Норрис. На Ferrari немца перед квалификацией заменили силовую установку – работы закончили буквально за несколько минут до начала заездов.
Дебютант Джек Эйткен стал 18-м, другой новичок Пьетро Фиттипальди заранее знал о штрафе за замену мотора и показал 20-е время.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Сахира.
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Результаты квалификации Гран При Сахира
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|53.377
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|53.403
|0.026
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|53.433
|0.056
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|53.613
|0.236
|5
|Серхио Перес
|Mercedes
|53.790
|0.413
|6
|Даниил Квят
|Honda
|53.906
|0.529
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|53.957
|0.580
|8
|Карлос Сайнс
|Renault
|54.010
|0.633
|9
|Пьер Гасли
|Honda
|54.154
|0.777
|10
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|54.200
|0.823
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|53.995
|0.618
|12
|Александр Элбон
|Honda
|54.026
|0.649
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|54.175
|0.798
|14
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|54.377
|1.000
|15
|Ландо Норрис
|Renault
|54.693
|1.316
|16
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|54.705
|1.328
|17
|Николя Латифи
|Mercedes
|54.796
|1.419
|18
|Джек Эйткен
|Mercedes
|54.892
|1.515
|19
|Кими Райкконен
|Ferrari
|54.963
|1.586
|20
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|55.426
|2.049
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|Формула 1
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|Гран При Сахира
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|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский