Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне

Тройка лидеров на коротком кольце трассы в Бахрейне уместилась в 0,056 секунды. В пятый раз в сезоне сильнейшим стал Валттери Боттас – однако на этот раз его главным соперником выступал не Льюис Хэмилтон, пропускающий этап из-за коронавируса, а молодой Джордж Расселл.

Финн возглавил протокол после первой попытки в финале с временем 53,377. В тот момент следом располагались Расселл, Ферстаппен и Леклер. Валттери не улучшил под клетчатым флагом, а вот Джорджу и Максу это удалось – однако они так и остались вторым и третьим в нескольких сотых позади поула.

Для британского гонщика этот результат, разумеется, стал лучшим в карьере. Прежде, проведя без малого два сезона за рушем Williams, он никогда не поднимался даже в первую десятку.

Леклер же, очень довольный первым быстрым кругом, и вовсе не поехал на второй – но так и остался четвертым.

Третий ряд достался Серхио Пересу и показавшему лучший результат в сезоне Даниилу Квяту. Россиянин не стартовал так высоко полтора года – с этапа в Баку 2019 года.

Протокол третьего сегмента дополнили Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл. Из всей первой десятки только пилоты Mercedes будут стартовать в гонке на более жестких сликах Medium.

По итогам второго сегмента десятка лидеров уместилась в 0,3 секунды. Первым, кто проиграл больше, оказался Эстебан Окон из Renault, французу не хватило нескольких сотых для продолжения борьбы.

Также за бортом финала остались Алекс Элбон, Себастьян Феттель и Ландо Норрис. На Ferrari немца перед квалификацией заменили силовую установку – работы закончили буквально за несколько минут до начала заездов.

Дебютант Джек Эйткен стал 18-м, другой новичок Пьетро Фиттипальди заранее знал о штрафе за замену мотора и показал 20-е время.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Сахира.

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Результаты квалификации Гран При Сахира