Mercedes в новой реальности. Фото с тестов в Сильверстоуне

Команда Mercedes во вторник начала двухдневные частные тесты, которые команда проводит на трассе в Сильверстоуне. Главная цель этих заездов – отработать привычные процедуры с поправками на ограничения, которые пришлось ввести из-за неспростой эпидемиологической обстановки. Также тесты должны помочь войти в нужную форму и гонщикам, и другим сотрудникам команды.

Mercedes использует на тестах машину 2018 года, все узлы и детали которой должны соответствовать спецификациям того сезона – таковы требования FIA. Также болид W09 обут в специальные тестовые шины, предоставленные Pirelli – чтобы команда не могла использовать тесты для получения новой информации о покрышках.

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Пилоты Mercedes поровну распределили между собой два тестовых дня: Валттери Боттасу достался вторник, а Льюис Хэмилтон будет работать в среду.

«Не все просто, но мы хотя бы знаем, что скоро вновь начнутся гонки, – прокомментировал ситуацию руководитель команды Тото Вольф в интервью британскому телеканалу Sky Sports, – Все сотрудники на обеих наших базах рады, что все возвращается на круги своя.

Нам придется тяжело: восемь гонок за два месяца – это серьезный вызов. Тем более, что у нас не так много времени на подготовку, на работу над машинами. Но, конечно, мы будем стараться сделать болиды быстрее. И может быть, нам удастся подготовить целый ряд новых деталей в соответствии с изначальным графиком.

Многие детали придется испытывать на ходу, многие решения придется принимать быстро. Это непривычно для нас, но в то же самое время это добавляет нам энергии и мотивации».