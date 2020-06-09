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Mercedes в новой реальности. Фото с тестов в Сильверстоуне

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Mercedes в новой реальности. Фото с тестов в Сильверстоуне
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9 июн. 2020 г., 14:41

После трех месяцев отсутствия на трассе чемпионская команда была рада даже возможности поработать с позапрошлогодней машиной и покрышками, сильно отличающимися от шин этого сезона

Команда Mercedes во вторник начала двухдневные частные тесты, которые команда проводит на трассе в Сильверстоуне. Главная цель этих заездов – отработать привычные процедуры с поправками на ограничения, которые пришлось ввести из-за неспростой эпидемиологической обстановки. Также тесты должны помочь войти в нужную форму и гонщикам, и другим сотрудникам команды.

Mercedes использует на тестах машину 2018 года, все узлы и детали которой должны соответствовать спецификациям того сезона – таковы требования FIA. Также болид W09 обут в специальные тестовые шины, предоставленные Pirelli – чтобы команда не могла использовать тесты для получения новой информации о покрышках.

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«Не все просто, но мы хотя бы знаем, что скоро вновь начнутся гонки, – прокомментировал ситуацию руководитель команды Тото Вольф в интервью британскому телеканалу Sky Sports, – Все сотрудники на обеих наших базах рады, что все возвращается на круги своя.

Нам придется тяжело: восемь гонок за два месяца – это серьезный вызов. Тем более, что у нас не так много времени на подготовку, на работу над машинами. Но, конечно, мы будем стараться сделать болиды быстрее. И может быть, нам удастся подготовить целый ряд новых деталей в соответствии с изначальным графиком. 

Многие детали придется испытывать на ходу, многие решения придется принимать быстро. Это непривычно для нас, но в то же самое время это добавляет нам энергии и мотивации».

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Список

Валттери Боттас в боксах

Валттери Боттас в боксах
1/14

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Тото Вольф

Тото Вольф
2/14

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Механик в боксах

Механик в боксах
3/14

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Валттери Боттас в боксах

Валттери Боттас в боксах
4/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас на трассе

Валттери Боттас на трассе
5/14

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Инженер в боксах

Инженер в боксах
6/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас выезжает на трассу

Валттери Боттас выезжает на трассу
7/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас в боксах

Валттери Боттас в боксах
8/14

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Сотрудники команды в боксах

Сотрудники команды в боксах
9/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас выезжает на трассу

Валттери Боттас выезжает на трассу
10/14

Фотограф: Daimler AG

Напоминания о правилах поведения в боксах

Напоминания о правилах поведения в боксах
11/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас в боксах

Валттери Боттас в боксах
12/14

Фотограф: Daimler AG

Валттери Боттас на трассе

Валттери Боттас на трассе
13/14

Фотограф: Daimler AG

Тото Вольф в боксах

Тото Вольф в боксах
14/14

Фотограф: Daimler AG

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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