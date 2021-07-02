Если говорить совсем кратко, то на этот уик-энд в Mercedes снизили общий уровень прижимной силы – прежде команда традиционно использовала высокий прижим, тогда как главные соперники из Red Bull действовали прямо противоположным образом.

Те, кто интересуется техникой Ф1, уже научился различать задние крылья Mercedes: у той версии, что использовалась на Гран При Австрии в пятницу, всего один пилон. Это конфигурация с меньшим уровнем прижимной силы. Именно ее Льюис Хэмилтон использовал в Баку, когда два гонщика Mercedes предпочли разные версии.

На прошедшем этапе в Шпильберге Хэмилтону явно не хватало скорости на прямых, чтобы навязать борьбу Максу Ферстаппену. Потому в команде решили изменить подход и вернуть крыло для быстрых трасс.

При этом на W12 вновь используется Т-крыло с двумя плоскостями.

В данном случае не приходится говорить о доработках машины. Хотя технический директор Джеймс Эллисон и пообещал, что новинки в нынешнем сезоне еще будут, здесь речь идет про возвращение старого крыла.

Стоит отметить, что выбор Mercedes логично укладывается в иной набор шин для второго уик-энда в Австрии. Если прошлый раз Pirelli задействовала составы C2, C3 и C4, то теперь выбор сделан в пользу более мягких C3, C4 и C5.

В теории это значит, что уровень сцепления вырастет, а потому в поворотах не потребуется так много прижимной силы.

Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W12

Между тем, при внимательном изучении машины Mercedes нашим экспертам удалось разыскать кое-что действительно новое. При анализе «барабана», закрывающего задние тормозные механизмы, обнаружилась прорезь с внешней стороны.

Что-то похожее (но не в точности такое) было на W12 в Испании. Цель этого решения понятна – оптимизация теплопередачи от тормозов к шине. Ожидается, что Гран При Австрии пройдет в более прохладных условиях, чем предыдущая гонка на той же трассе, потому надо помочь прогреву резины.

На фото ниже вы также можете видеть аэродинамическую краску, использованную в области диффузора Mercedes. Это явное свидетельство, что команде надо проверить картину распределения потоков из-за расхождений между теоретической картиной в средствах CFD и практическим поведением машины на трассе.

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Детали диффузора Mercedes F1 W12