Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии
После неприятного поражения недельной давности чемпионы мира серьезно изменили свою машину ко второй гонке в Шпильберге
Если говорить совсем кратко, то на этот уик-энд в Mercedes снизили общий уровень прижимной силы – прежде команда традиционно использовала высокий прижим, тогда как главные соперники из Red Bull действовали прямо противоположным образом.
Те, кто интересуется техникой Ф1, уже научился различать задние крылья Mercedes: у той версии, что использовалась на Гран При Австрии в пятницу, всего один пилон. Это конфигурация с меньшим уровнем прижимной силы. Именно ее Льюис Хэмилтон использовал в Баку, когда два гонщика Mercedes предпочли разные версии.
На прошедшем этапе в Шпильберге Хэмилтону явно не хватало скорости на прямых, чтобы навязать борьбу Максу Ферстаппену. Потому в команде решили изменить подход и вернуть крыло для быстрых трасс.
При этом на W12 вновь используется Т-крыло с двумя плоскостями.
В данном случае не приходится говорить о доработках машины. Хотя технический директор Джеймс Эллисон и пообещал, что новинки в нынешнем сезоне еще будут, здесь речь идет про возвращение старого крыла.
Стоит отметить, что выбор Mercedes логично укладывается в иной набор шин для второго уик-энда в Австрии. Если прошлый раз Pirelli задействовала составы C2, C3 и C4, то теперь выбор сделан в пользу более мягких C3, C4 и C5.
В теории это значит, что уровень сцепления вырастет, а потому в поворотах не потребуется так много прижимной силы.
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Между тем, при внимательном изучении машины Mercedes нашим экспертам удалось разыскать кое-что действительно новое. При анализе «барабана», закрывающего задние тормозные механизмы, обнаружилась прорезь с внешней стороны.
Что-то похожее (но не в точности такое) было на W12 в Испании. Цель этого решения понятна – оптимизация теплопередачи от тормозов к шине. Ожидается, что Гран При Австрии пройдет в более прохладных условиях, чем предыдущая гонка на той же трассе, потому надо помочь прогреву резины.
На фото ниже вы также можете видеть аэродинамическую краску, использованную в области диффузора Mercedes. Это явное свидетельство, что команде надо проверить картину распределения потоков из-за расхождений между теоретической картиной в средствах CFD и практическим поведением машины на трассе.
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