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Формула 1 / Новость

Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

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Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Победитель гонок Ф3 Фредерик Вести получил поддержку чемпионов мира

Датчанин завершил минувший сезон Формулы 3 на четвертой позиции, выиграв три гонки. В 2021-м он останется в том же классе, но сменит команду Prema на ART, где станет партнером Александра Смоляра. 

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Ранее Вести выиграл национальный чемпионат по картингу, побеждал в Формуле Ford и Формуле 4, а в сезоне-2019 завоевал титул в Формуле Regional.

 

«Я мечтал стать юниором Mercedes и много лет упорно трудился ради этого, – цитирует 19-летнего гонщика пресс-служба. – Эта задача мотивировала меня каждый день. 

Возможность работать с лучшей командой в мире придаст серьезный импульс моей карьере, я очень рассчитываю выстроить серьезные отношения на будущее». 

Прежде в молодежную программу Mercedes входили Джордж Расселл и Эстебан Окон. Сейчас команда поддерживает картингистов Андреа Кими Антонелли и Алекса Пауэлла, а также эстонского гонщика Формулы Renault Пауля Арона.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 3
Пилоты Фредерик Вести
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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