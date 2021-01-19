Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

Датчанин завершил минувший сезон Формулы 3 на четвертой позиции, выиграв три гонки. В 2021-м он останется в том же классе, но сменит команду Prema на ART, где станет партнером Александра Смоляра.

Ранее Вести выиграл национальный чемпионат по картингу, побеждал в Формуле Ford и Формуле 4, а в сезоне-2019 завоевал титул в Формуле Regional.

«Я мечтал стать юниором Mercedes и много лет упорно трудился ради этого, – цитирует 19-летнего гонщика пресс-служба. – Эта задача мотивировала меня каждый день.

Возможность работать с лучшей командой в мире придаст серьезный импульс моей карьере, я очень рассчитываю выстроить серьезные отношения на будущее».

Прежде в молодежную программу Mercedes входили Джордж Расселл и Эстебан Окон. Сейчас команда поддерживает картингистов Андреа Кими Антонелли и Алекса Пауэлла, а также эстонского гонщика Формулы Renault Пауля Арона.