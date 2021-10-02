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Формула 1 Новость

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года

Автор:
, Ответственный редактор

Оборот компании AMG High Performance Powertrains упал на 40 миллионов фунтов, а расходы оказались больше доходов

Мотористы Mercedes отчитались об убытках по итогам 2020 года

Дочерняя структура Mercedes, которая строит силовые установки для Формулы 1 и других гонок, опубликовала финансовую отчетность об итогах деятельности в 2020 году. Из нее следует, что оборот ее средств ощутимо снизился – если в «доковидном» 2019-м он достиг £237,8 млн, то по итогам прошлого года составил всего £195,4 млн.

Как стало известно сетевому изданию RacingNews365, 70% оборота HPP относится к Формуле 1, остальное приходится на Формулу Е и заказы на разработку и производство для головного концерна Mercedes.

Падение оборотов стало прямым следствием мер по заморозке моторов Ф1 в сезоне 2020 года. Тратить на исследования и проектирование после этого пришлось существенно меньше. 

Не менее интересна и еще одна цифра: если в 2019-м High Performance Powertrains принесла £10,2 млн чистой прибыли (до уплаты налогов), то 2020-й компания завершила с убытком в £0,1 млн.

В самой HPP не увидели в финансовых результатах поводов для беспокойства. 

«Совет директоров считает качество, техническое совершенство, скорость и гибкость деятельности в сочетании с контролем затрат основными факторами успеха в реализации стратегии компании и достижении ее целей, – говорится в официальном заявлении, сопровождающем финансовый отчет. – Эффективность по этим параметрам регулярно проверяется.

Компания провела еще один успешный сезон [Ф1] с силовым агрегатом Mercedes M11 EQ Power +, выиграв чемпионат мира среди конструкторов и пилотов Формулы-1 седьмой год подряд.

Силовые агрегаты Mercedes одержали 14 побед в гонках, завоевали 15 поул-позиций и шесть дублей в гонках. Они заработали 45 процентов (в 2019-м – 38 процентов) от общего количества очков».

Стоит отметить, что несмотря на сокращение активности, количество сотрудников HPP выросло по сравнению с 2019 годом с 742 до 758 человек. 

В 2020-м моторы Mercedes использовали три команды чемпионата. С этого сезона к фирменному коллективу, Aston Martin и Williams добавилась McLaren.

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