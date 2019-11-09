Мэр Майами отменил запрет городского совета на проведение Гран При

Планы провести этап Формулы 1 в районе стадиона Hard Rock были озвучены в середине октября, но через две недели на общественных слушаниях нашлись недовольные этими планами, что подтолкнуло местных депутатов к запрету использования городских дорог для проведения соревнований.

Следующим свое слово сказал мэр Майами Карлос Хименес, который ранее выразил поддержку проекту Гран При. На этой неделе он встретился с местными активистами, промоутерами гонки и представителями Ф1. Итогом стало вето, наложенное на резолюцию городского совета о запрете гонки.

«Я использовал право вето, чтобы исключить помехи планам проведения гонок Формулы 1 в районе стадиона Hard Rock в 2021 году, – написал Хименес в социальных сетях. – До этого у нас была встреча с жителями района Майами Гарденс, представителями стадиона и другими заинтересованными лицами, выразившими опасения относительно шума и потенциального загрязнения воздуха.

Мы продолжим работу по поиску компромисса, который пойдет на пользу жителям, гоночным болельщикам и местной экономике».

В документе, поясняющем вето, мэр уточнил: «Для меня важны опасения, высказанные жителями Майами Гарденс. Но мне видится поспешным и непродуманным решение заблокировать проведение соревнований уровня Формулы 1.

Поэтому я наложил вето, чтобы перезапустить обсуждение в позитивном ключе и дать всем сторонам возможность поиска решений, которые пойдут на пользу обществу и позволят Формуле 1 продолжать приготовления к визиту в Майами-Дейд.

Итогом состоявшихся встреч стало договоренность с командой Dolphins [владельцами стадиона] о том, что в течение двух недель они письменно ответят на все вопросы, поднятые во время обсуждения, а также подготовят план действий по проблемным моментам».

Он добавил: «Я сохраняю приверженность планам проведения у нас события мирового уровня».

Ранее на этой неделе промоутеры гонки говорили об изучении возможности избежать использования в конфигурации трассы части 199-й улицы – в этом случае пилоты не будут выезжать на городскую территорию, оставаясь в зонt у стадиона.