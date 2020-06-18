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Формула 1 / Новость

Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса

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Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса
Автор:
, редактор
18 июн. 2020 г., 16:55

Работникам команды придется стоять подальше друг от друга

Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в работу команд Формулы 1 в 2020 году. Помимо того, что из-за нее на 4 месяца задержался старт сезона, теперь командам придется действовать по новым правилам.

В целях профилактики распространения вируса, команды ограничат 80 сотрудниками на Гран При, а самих работников обяжут соблюдать дистанцию друг от друга. Из-за этого сократится число механиков, которые будут одновременно обслуживать машины.

«Некоторые работы будут идти дольше, и нам придется с этим справиться, – пояснил технический директор Racing Point Энди Грин. – Нам придется следить за тем, как много времени мы тратим на замену и модификацию деталей, на наши обычные процессы. Нам надо будет следить за своими действиями.

Я полагаю, что замена мотора теперь будет занимать вдвое больше времени, чем раньше. Только определенные члены команды смогут работать над этим, что скажется на скорости».

Грин отметил, что команды будут осторожнее выбирать себе задачи для работы над машиной по ходу уик-энда: «Теперь нам надо убедиться, что мы не будем делать лишнего. Нужно сосредоточиться на действительно важных вопросах, сделать все эффективно, а потом уже смотреть на остальное.

Надо убеждаться, что машина собрана правильно и надежно, что не придется менять то, что менять обычно не требуется. Для гладкой работы потребуется надежность. Проблемы с надежностью будут давить на команду».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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