«Меня тоже бесит». Экклстоун поддержал Макса в споре с Netflix
По словам экс-главы Формулы 1, авторы документального сериала Drive to survive ради большего драматизма изначально вольно обращаются с фактами
Накануне Гран При США Макс Ферстаппен заявил, что отказался давать интервью авторам сериала Drive to survive от Netflix, так как в прошлом году там показали конфликты между пилотами, которых не было.
Многие гонщики, впрочем, поспешили подчеркнуть вклад Netflix в популяризацию спорта, особенно в Америке, а Ферстаппена упрекнули в придирчивости. Однако пилота Red Bull поддержал экс-глава всей Формулы 1 Берни Экклстоун.
«Я реалист, и я знаю, что такие сериалы не будут всегда отражать реальность, – заявил Экклстоун агентству Reuters. – Мне знаком образ мыслей создателей таких шоу, я знаю, как они действуют. И когда я вижу, что они показывают что-то, что полностью неверно, меня это тоже немного бесит, ровно как и Макса».
91-летний менеджер также поделился своими впечатлениями о нынешнем сезоне.
«До сих пор мы годами наблюдали, как Льюис выигрывает поул, стартует первым и побеждает в гонке. Никого не был от этого в восторге. А теперь я с удовольствием смотрю не только каждую гонку, но и даже каждую тренировку».
Экклстоуна также традиционно попросили дать предсказание насчет того, кто с большей вероятностью станет новым чемпионом.
«Если бы мне предложили продать свой дом и поставить все на победу одного из них, то я ответил бы, что с тем же успехом сыграю в рулетку, так как шансы угадать там такие же», – пошутил Берни.
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