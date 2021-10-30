«Меня тоже бесит». Экклстоун поддержал Макса в споре с Netflix

Накануне Гран При США Макс Ферстаппен заявил, что отказался давать интервью авторам сериала Drive to survive от Netflix, так как в прошлом году там показали конфликты между пилотами, которых не было.

Многие гонщики, впрочем, поспешили подчеркнуть вклад Netflix в популяризацию спорта, особенно в Америке, а Ферстаппена упрекнули в придирчивости. Однако пилота Red Bull поддержал экс-глава всей Формулы 1 Берни Экклстоун.

«Я реалист, и я знаю, что такие сериалы не будут всегда отражать реальность, – заявил Экклстоун агентству Reuters. – Мне знаком образ мыслей создателей таких шоу, я знаю, как они действуют. И когда я вижу, что они показывают что-то, что полностью неверно, меня это тоже немного бесит, ровно как и Макса».

91-летний менеджер также поделился своими впечатлениями о нынешнем сезоне.

«До сих пор мы годами наблюдали, как Льюис выигрывает поул, стартует первым и побеждает в гонке. Никого не был от этого в восторге. А теперь я с удовольствием смотрю не только каждую гонку, но и даже каждую тренировку».

Экклстоуна также традиционно попросили дать предсказание насчет того, кто с большей вероятностью станет новым чемпионом.

«Если бы мне предложили продать свой дом и поставить все на победу одного из них, то я ответил бы, что с тем же успехом сыграю в рулетку, так как шансы угадать там такие же», – пошутил Берни.