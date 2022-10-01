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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

«Меня словно толкали сзади». Поведение машины озадачило Расселла

Пилот Mercedes нацеливался побороться за поул в квалификации Гран При Сингапура, но остался лишь 11-м

Адам Купер
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«Меня словно толкали сзади». Поведение машины озадачило Расселла
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С майского этапа в Барселоне Джордж Расселл неизменно доходил до финала квалификации, однако в этот уик-энд на трассе «Марина-Бэй» эта серия прервалась. Гонщик объяснил, что еще с начала уик-энда поведение его Mercedes W13 было довольно странным – и в субботу неприятная ситуация проявилась вновь. 

«Мы уже заметили это в первой тренировке, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com после квалификации на 11-м месте. – Каждый раз, когда я входил перед поворотом, машина веря себя так, словно я чуть приоткрывал газ. Сегодня эти пинки возобновились. Похоже, это видно и на телеметрии. Причем по мере квалификации ситуация ухудшалась.

В итоге я просто не мог нормально проезжать медленные повороты. Все ощущалось так, словно машину подталкивают сзади. Очень досадно, что так вышло». 

Он добавил: «Я еще не разбирался в деталях, но инженеры уже сказали мне, что что-то нашли. Эффект проявился с самого начала квалификации и становился все сильнее. Учитывая наш темп в сравнении с соперниками, это очень обидно».

Джордж заверил, что сам не трогал педаль газа, а толчки возникали в момент торможения. 

Глава Mercedes Тото Вольф подтвердил правоту пилота: «Мы еще не разобрались точно, но это проблема с тормозами, которую мы никогда не встречали прежде. В поворотах дроссель словно открывался на 10%. А в Сингапуре вы просто не можете нормально управлять машиной с такой неисправностью».  

Расселл добавил, что в целом форма Mercedes в Сингапуре позволяла рассчитывать на хороший результат, но теперь его задача стала намного сложнее. 

«Вне зависимости от скорости никому не хочется стартовать в Сингапуре 11-м, когда машина позволяет бороться за победу, – объяснил пилот. – Да, здесь каждый год выезжает автомобиль безопасности. Надеюсь, мы сможем попробовать как-то переиграть соперников за счет пит-стопов, которых должно быть два. Но гонка явно не будет простой.

Но сегодня я рассчитывал сразиться за поул, но этого, к сожалению, не случилось». 

В нынешнем сезоне Ф1 Расселл всего дважды не участвовал в финале квалификации: в Имоле он показал в субботу 11-е время, а в Майами – 12-е. 

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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