Все трое дебютантов нынешнего сезона Формулы 1 – Никита Мазепин, Мик Шумахер и Юки Цунода – не смогли избежать проблем в первых Гран При. Из-за серьезных ограничений на тесты гонщикам приходится тратить значительное время на адаптацию, что сказывается на результатах и нередко приводит к критике в их адрес.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вспомнил, как проходил этот процесс для него самого – в 2007-м британец пришел в Ф1 в составе McLaren.

«Для меня обучение складывалось жестко, – признался Льюис. – Я наделал много ошибок, и даже сейчас этот процесс [познания нового] для меня продолжается. Возможно, кто-то не поверит, но даже просто стоять под камерами – непростое дело. Особенно если ты интроверт и испытываешь сложности, оказавшись под такого рода прессингом. Одним с этим проще, другим сложнее.

Я многому научился за время выступлений. И этот процесс продолжается».

Он добавил: «Когда я был молодым, меня словно бросили в яму. У меня не было никакого наставления или поддержки. Я не сомневаюсь, что когда новички приходят сейчас, они сталкиваются с тем же самым, с чем столкнулся я. И мне сложно судить, полезно ли это для них.

Я все же считаю, что мы должны больше поддерживать их. Это не тот случай, когда вы должны испытывать дополнительное давление»

Хэмилтон одержал победу уже в шестой гонке Ф1. Он боролся за титул в дебютном сезоне, однако уступил Кими Райкконену. Льюис стал сильнейшим на следующий год, переиграв по итогам памятного Гран При Бразилии Фелипе Массу.