«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Ландо стартовал в субботней гонке Гран При Австрии третьим, но уже после пары поворотов откатился в самый конец десятки
Ландо Норрис получил в Шпильберге единственный комплект новых деталей McLaren, что позволило ему стать четвертым в главной квалификации, а на старте спринта и вовсе занять третье место.
Когда соперники из Red Bull увлеклись борьбой в первых поворотах, это, казалось, открыло Норрису дополнительные возможности для успеха – однако гонщик выпал из группы дилеров уже после трех поворотах.
Чтобы не врезаться в Ферстаппена с Пересом, Ландо был вынужден экстренно тормозить, что и сыграло роковую роль.
«Машину чуть потащило в занос, а электроника перевела двигатель в безопасный режим, чтобы тот не заглох, – рассказал пилот в интервью Sky Sports. – Мне пришлось поднять обороты, и я все потерял. Не знаю, почему это произошло.
В том третьем повороте все было нормально. Да, мы были довольно близко [с Ферстаппеном и Пересом], но мотор ушел в спецрежим, и все было потеряно. Я был по сути на нейтрали, мотор ревел, а все проезжали мимо».
Норрис завершил первый круг десятым и до финиша смог отыграть только одну позицию, даже не заработав очков – он остался на промежуточной резине и на последних кругах пропустил Нико Хюлькенберга и Джорджа Расселла на сликах.
Говоря о тактике, британец отметил: «Решение было очень сложным. Те, кто перешел на слики, смогли отыграться лишь в самом конце. В такие моменты никогда не знаешь, как быьт.
Ты можешь выглядеть героем, но тут нет однозначно верного решения. Я доволен нашим выбором.
Если бы, скажем, выехала машина безопасности, то гонщики [на промежуточной резине] выглядели бы идиотами. Ну то есть мы выглядели бы так.
Порой так и получается. На двух последних кругах я потерял две позиции. Но в действительности эта гонка была потеряна для нас в третьем повороте первого круга».
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